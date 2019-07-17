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港口盃／朱益生飆8K但一局爆、打線受制威爾　中華輸荷蘭

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▲荷蘭港口盃朱益生4.1局飆8K可惜單局爆吞敗 。（圖／棒協提供）

▲荷蘭港口盃朱益生4.1局飆8K可惜單局爆吞敗 。（圖／棒協提供）

體育中心／綜合報導

中華成棒培訓隊2在荷蘭港口盃17日（台北時間）凌晨１點出戰地主荷蘭隊，中華隊先發投手朱益生雖然前4局威風八面，可惜第五局遭到亂流失血3分，加上全隊打線熄火，也讓中華隊最後以1比4吞下敗仗，中華隊預計於17日晚間7點半迎戰預賽最後一場對手日本隊，將由鄭智鴻擔任先發投手。

這場比賽賽前大會也舉辦臺灣日相關活動，並由臺灣駐荷蘭辦事處陳欣新大使擔任開球貴賓為比賽揭開序幕。

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朱益生先發前4局一帆風順，只被擊出1支安打，並且狂飆三振，不料第五局卻遭遇亂流，先接連安打與保送形成無人出局滿壘後，雖然送出1次三振抓到第一個出局數，不過被接連2支安打後連失2分退場，改由蔡偉凡接替，雖然再被荷蘭隊擊出高飛犧牲打再失1分，不過也用三振抓下第3個出局數。

▲荷蘭港口盃王宗豪後援3局無失分送出4k 。（圖／棒協提供）

▲荷蘭港口盃王宗豪後援3局無失分送出4k 。（圖／棒協提供）

總計朱益生先發4.1局被擊出5支安打失3分，另外送出8次三振，後續魏碩成、王宗豪與黃健隆接力登板，僅魏碩成失一分，也幫助中華隊保有逆轉的機會。

中華隊打線靜悄悄，受制於荷蘭先發投手前誠泰投手威爾，全場僅有5支零星安打，雖然也有上
壘機會，但是全場8次得點圈全都落空，僅在第六局藉著暴投追回1分，九局下半反攻機會一度兩人出局攻占滿壘，可惜後續打者遭到三振，吞下本屆首敗。

總教練李盈南表示，荷蘭隊的先發投手威爾是個很有經驗的選手，也讓打線吃足苦頭，後面投手車輪戰也展現投手深度，都能有效幫助球隊踩住煞車，反而是中華隊自己打擊上顯得比較急躁，要再好好調整來面對最後一場預賽。

▲荷蘭港口盃大會舉辦臺灣日中華隊與僑胞們合影 。（圖／棒協提供）

▲荷蘭港口盃大會舉辦臺灣日中華隊與僑胞們合影 。（圖／棒協提供）

關鍵字： 港口盃
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