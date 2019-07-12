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延長賽關鍵一擊　合庫7比6擊敗美國NCAA大學明星

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▲合庫陳智輝。（圖／中華棒協提供）

▲合庫陳智輝。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

美國NCAA大學明星隊訪台交流，前3戰與中華隊交手，取得2勝1敗，合庫12日與他們交手，延長10局陳智輝關鍵一擊，率隊以7比6獲勝。

美國NCAA大學明星陣中不少明年大聯盟選秀大物，中華隊11日與他們一日兩戰打得辛苦，都敗下陣來，12日改由合庫與他們交手，首局陳智輝高飛犧牲打先馳得點，但美國隊馬上在1局下扳平，以1比平手，3局下前一戰開轟的馬丁（Austin Martin）二壘安打帶動下，助美國隊超前2分。

合庫則在5局下利用吳松勳安打及3次保送追回1分，美國隊佛斯邱（Justin Foscue）6局下二壘安打及伯利森（Alec Burleson）適時安打再下一城，7局上合庫火力串聯，張力軒安打開路，楊先賢保送上壘，陳孝允三壘安打追加2分，再靠蘇偉銓安打添1分，反超為5比4，但美國隊7局下馬上靠著托克森（Spencer Torkelson）二壘安打追平比數，形成5比5平手。

請繼續往下閱讀...

兩隊9局結束難分勝負，延長10局採突破僵局制，合庫第4棒陳智輝前4打席都熄火，這次敲出三壘安打為球隊超前2分，美國隊僅在10局下反撲1分，最終合庫就以7比6獲勝。何家榮9局登板投1.2局失1分非責失分拿下勝投，黃騰宥解決最後1人次救援成功。

合庫打線以開路先鋒陳孝允表現最亮眼，4打數2安打，貢獻3打點、3得分，陳毅宏也有2安打，陳智輝則是扮演關鍵一擊的角色。美國隊托克森、伯利森各有2安打，前一戰150公里狂飆的後援投手艾伯特（Andrew Abbott），此戰後援3局，飆5K，僅被敲2安打，延長賽失守承擔敗戰。

▲美國後援投手艾伯特（Andrew Abbott）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲美國後援投手艾伯特（Andrew Abbott）。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 美國NCAA明星合庫
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