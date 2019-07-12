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林家正的選秀首輪大物隊友訪台　林媽驚喜送上伴手禮

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▲林家正隊友威廉斯（Alika Williams）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林家正隊友威廉斯（Alika Williams）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

剛加盟響尾蛇的林家正來自亞歷桑納州立大學，他有2位大物隊友威廉斯（Alika Williams）和托克森（Spencer Torkelson）入選美國隊，本周來台與中華隊交流。

托克森去年就在美國隊陣中，被評為明年大聯盟選秀的首輪大物，這次擔任第4棒，美國隊總教練麥克唐納（Dan McDonnell）表示，他有國際賽經驗，是隊長的角色，可以讓別的球員進攻上能壓力小一點，因為他是球隊的打擊重心，所以後面打者有機會開轟，由隊友保護他成為更好的打者。

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威廉斯的媽媽為韓裔，韓美混血的他首次出國就來到台灣，他的未來性也備受看好，在母隊排中心棒次，來到國家隊排第9棒，而且在第3戰開轟，來到林家正的家鄉比賽，他表示，「他是我最喜歡的隊友之一，透過他認識了台灣，而且他在休息室都很活力。恭喜他加盟響尾蛇，他值得這樣的機會，期待他在職棒生涯的表現。」

林家正的媽媽與姐姐剛從美國返台特別到天母球場，盡地主之誼送了伴手禮給托克森和威廉斯，讓他們兩人感到又驚又喜，威廉斯說，「對我來說很特別，可以看到他長大的家鄉，是很棒的經驗。」

來到天母球場開轟，威廉斯說，「大家沒有預期我會全壘打，我鎖定偏低的球，出棒感覺蠻順的。」有了國家隊的經驗，威廉斯期待明年能跟托克森一起打進美國大學世界大賽。

▲林家正隊友托克森（Spencer Torkelson）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林家正隊友托克森（Spencer Torkelson）。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 林家正亞利桑納州立大學響尾蛇
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