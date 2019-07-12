溫網／費納大戰第40次重磅開戰　運彩看好蠻牛戰勝費德勒

▲納達爾被賭盤看好擊敗費德勒。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

在台灣時間12日晚間的溫網4強戰，也是費德勒(Roger Federer)和納達爾(Rafael Nadal)兩位一代名將的第40次對決。而根據台灣運彩開盤，看好的並不是擁有8座溫網冠軍的草地之王費德勒，而是「蠻牛」納達爾。

費德勒和納達爾2006至2008年連續3年在溫網決賽交手，前兩次由費德勒獲勝捧起冠軍，2008年才由蠻牛挽回顏面奪勝。兩人暌違11年再度會師全英草地網球俱樂部，納達爾獨贏賠率1.55，更勝費德勒的1.95。晉級過程中，費德勒丟掉2盤，納達爾只丟1盤，兩位選手狀況都不差。

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盤數預測方面，納達爾直落3獲勝的賠率最低為3.40，3比1獲勝為3.75，5盤大戰獲勝為5.00。另一方面放得樂直落三和3比1賠率皆為4.75，5盤勝為5.25。此外在草地上的費納大戰僅是「溫網決賽限定」，兩人交手次數不多，因此更值得球迷期待。

「我期待與草地史上最強的球員對抗，我知道得拿出最好的表現，才有機會晉級決賽。和費德勒的交手總是特別的經驗，能夠暌違11年再次交手讓我感到非常興奮，對我來說絕對意義非凡，相信對他來說也是。」納達爾說。

▲費德勒挑戰第9冠難度很大。（圖／達志影像／美聯社）