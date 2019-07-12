世大運／楊俊瀚領400接拼牌進38秒50　跳遠林佳興、林昱堂登場

▲楊俊瀚 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑賽程進入倒數，目前還未有獎牌開張，不過楊俊瀚領軍的男子400公尺接力資格賽，12日即將登場，上屆台北世大運拿下銅牌的接力隊，在成員換血加上剛打破全國紀錄之後，很有機會為本屆中華田徑隊拿下首面獎牌。

田徑項目8日起陸續登場，不過在男子400公尺欄架部分，余嘉軒總排第9、彭名揚跑出51秒54，都無緣晉決賽；男子100公尺的王偉旭、鄭博宇準決賽都排在小組第八，都未能進決賽；男子400公尺雙雄的楊隆翔、余晨逸則是小組第四，可惜未挺進決賽。

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▼楊隆翔。

女子百欄謝喜恩預賽總排名16、鄭唐秀小組墊底都無緣準決賽；而原先被寄與奪牌和力拼東京奧運達標的楊俊瀚，卻在男子200公尺準決賽時突減速排在分組最後、魏泰陞則是差了同組第二的捷克選手0.01秒，都未進決賽。

幸好教練表示，「楊俊瀚因為鼠蹊部突然感覺不適，為避免影響後續團體賽拼達標，200公尺的後段才保守的跑完，經醫事人員看過並無大礙，後續仍可出賽。」

目前中華隊的重要賽事，還有陳彩娟的女子七項，目前暫時排在第8位；楊尉廷110公尺欄預賽跑出分組第一，12日將要進行準決賽，被分在第二組第六道出賽。以及男子跳遠的林佳興、林昱堂也要出賽力拼獎牌、以及13日登場的女子跳高決賽的蔡瀞瑢，最佳成績則是1.82公尺。

▼魏泰陞 。

亞錦賽第四名的林佳興，個人最佳成績為8公尺14，12日資格賽被分在A組，僅次于日本選手的8公尺22；林昱堂最佳成績7公尺78則是在B組，不過這組有6位選手的最佳成績都破8公尺，競爭可說是相當激烈。

以及另一個奪牌希望的就是男子400公尺接力，本屆世大運由魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚、鄭博宇所組成400接力隊，在先前國邀賽跑出38秒76，一舉打破了全國紀錄，因此本次目標希望可以進38秒50，力拼世界前16名名進軍奧運。預計12日上午11點（台灣時間12日下午5點）登場，中華隊被安排在第三組第七道出賽。

▼400接力隊在國邀賽打破全國紀錄。（圖／資料照／記者黃克翔攝）