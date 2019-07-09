兄弟第2輪魏碩成中繼失1分　中華2比1險勝美國大學明星

▲廖俊凱。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

美國NCAA大學明星隊來台交流，9日與中華成棒隊首戰交手，中華隊靠著廖俊凱關鍵二壘安打，3任投手接力好投以2比1拿下勝利。

中華隊出發前往荷蘭參加港口盃前，先在國內與來訪的美國大學明星隊交手，中華隊陣中有職棒準菜鳥，包含富邦悍將探花江國豪、桃猿首輪蘇俊璋、中信兄弟第2輪魏碩成、富邦悍將第2輪朱益生、味全第16輪黃柏豪，與道奇簽約的鄭浩均則由王宗豪替補。

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中華隊3局下突破美國隊先發投手Max Meyer，開路先鋒陳皓禎獲得保送，高育瑋犧牲觸擊送上二壘，再靠二壘手失誤上三壘，陽忠辰敲滾地球送回1分並利用野手選擇上壘，廖俊凱二壘安打再下一城,，取得2比0領先。

中華隊先發投手吳昇峰表現出色，投5局，用74球，僅被敲出3之安打無失分；剛被中信兄弟第2輪挑中的準職棒新秀左投魏碩成擔任第二任投手，6局隊友失誤讓跑者上壘，被敲內野安打失掉1分，為非責失分，總計投3局，用65球，被敲3安打，奪4次三振；黃健隆後援1局未被敲出安打守住勝利。中華隊全場敲出8支安打，林瀚、廖俊凱各有2安打表現。

美國隊先發投手Max Meyer投4局，被敲6安打，有2次保送，奪4次三振，失2分都是非責失分，Chris McMahon後援4局，僅被敲2支安打，飆7次三振，有1次保送，無失分。

中華隊總教練李盈南總教練表示，「今天關鍵就投捕吳昇峰與黃佳瑋展現穩定性，才能讓比賽都在控制中，另外選手們的適應也調整很快，對方投手最後都155公里的速球還是能擊出安打，這也展現選手們短期盃賽調整的能力。」