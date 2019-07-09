運動雲

>

兄弟第2輪魏碩成中繼失1分　中華2比1險勝美國大學明星

ETtoday運動雲

▲廖俊凱。（圖／中華棒協提供）

▲廖俊凱。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

美國NCAA大學明星隊來台交流，9日與中華成棒隊首戰交手，中華隊靠著廖俊凱關鍵二壘安打，3任投手接力好投以2比1拿下勝利。

中華隊出發前往荷蘭參加港口盃前，先在國內與來訪的美國大學明星隊交手，中華隊陣中有職棒準菜鳥，包含富邦悍將探花江國豪、桃猿首輪蘇俊璋、中信兄弟第2輪魏碩成、富邦悍將第2輪朱益生、味全第16輪黃柏豪，與道奇簽約的鄭浩均則由王宗豪替補。

請繼續往下閱讀...

中華隊3局下突破美國隊先發投手Max Meyer，開路先鋒陳皓禎獲得保送，高育瑋犧牲觸擊送上二壘，再靠二壘手失誤上三壘，陽忠辰敲滾地球送回1分並利用野手選擇上壘，廖俊凱二壘安打再下一城,，取得2比0領先。

中華隊先發投手吳昇峰表現出色，投5局，用74球，僅被敲出3之安打無失分；剛被中信兄弟第2輪挑中的準職棒新秀左投魏碩成擔任第二任投手，6局隊友失誤讓跑者上壘，被敲內野安打失掉1分，為非責失分，總計投3局，用65球，被敲3安打，奪4次三振；黃健隆後援1局未被敲出安打守住勝利。中華隊全場敲出8支安打，林瀚、廖俊凱各有2安打表現。

美國隊先發投手Max Meyer投4局，被敲6安打，有2次保送，奪4次三振，失2分都是非責失分，Chris McMahon後援4局，僅被敲2支安打，飆7次三振，有1次保送，無失分。

中華隊總教練李盈南總教練表示，「今天關鍵就投捕吳昇峰與黃佳瑋展現穩定性，才能讓比賽都在控制中，另外選手們的適應也調整很快，對方投手最後都155公里的速球還是能擊出安打，這也展現選手們短期盃賽調整的能力。」

關鍵字： 中華隊NCAA魏碩成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

中職／5位前職棒球員帶頭衝　味全龍9月找二軍比賽

中職／身價直逼蔡仲南！劉基鴻590萬創野手簽約紀錄

中職／明星賽12強中華隊　桃猿10人入選先發打線占7人

34歲詹皇下季扛湖人先發控衛　搭檔聖堂射手當「場上總管」

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳重廷單場5分打點　獅9比1退象

2王柏融傷退檢查無礙　明天可上

3KD早預言雷納德不會聯手詹皇

4跆拳爭金有望　陳宥庄挺進決賽

5土投先發2個月未勝投　伯納：表現不夠好

熱門新聞

1KD好友：沒人想和衛少一起打球

2味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

35位前職棒帶頭衝　味全龍9月比賽

4身價逼阿甘！劉基鴻590萬創紀錄

5明星賽中華隊　10猿將最多打線占7人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366