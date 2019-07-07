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美洲盃／梅西不爽拒領獎牌　痛批「冠軍要做給巴西」

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▲梅西痛批賽會執意讓巴西奪冠。（圖／路透）

▲梅西痛批賽會執意讓巴西奪冠。（圖／路透）

記者林育正／綜合報導

阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)在美洲盃無故吃下紅牌，氣到連2比1擊敗智利獲得季軍後的頒獎典禮也不參加。賽後他更痛批南美洲足球貪腐，直言「要把冠軍做給巴西！」

季軍戰第37分鐘，隊友右路給梅西的傳球遭到智利後衛梅德爾(Gary Medel)搶先卡位，球出界後兩人展開激烈口角，梅德爾氣噗噗搶先展開攻勢用胸部頂了梅西好幾下，結果兩人都直接被紅牌出場。「給我們兩人各一張黃牌應該就能解決了。」梅西賽後更缺席頒獎典禮，他表示：「我根本不該拿紅牌，這場比賽我們踢得很棒！」

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而在日前的4強戰阿根廷0比2敗給巴西，有兩次可能是12碼罰球的關鍵判決，並沒有用VAR重新確認，也讓梅西怒火中燒。「我們根本沒必要被捲入這場鬧劇，整個比賽下來我們並沒有獲得尊重。貪腐、裁判問題讓人感到遺憾，他們不讓球員享受足球，毀了這一切。」

「我感覺到他們不想讓我們晉級決賽，對上巴西和這場季軍戰是我們表現最好的兩站。毋庸置疑，他們想要做給巴西拿冠軍。我希望對上秘魯的決賽，裁判和VAR不會再出來亂。秘魯擁有贏球的實力，但我看要拿冠軍很難。」

今年美洲盃地主巴西為主辦國，過去森巴軍團已經8次奪冠，台灣時間8日凌晨4點將與秘魯爭奪冠軍。

關鍵字： 美洲盃梅西巴西
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