美洲盃／梅西不爽拒領獎牌　痛批「冠軍要做給巴西」

▲梅西痛批賽會執意讓巴西奪冠。(圖/路透)



記者林育正/綜合報導

阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)在美洲盃無故吃下紅牌,氣到連2比1擊敗智利獲得季軍後的頒獎典禮也不參加。賽後他更痛批南美洲足球貪腐,直言「要把冠軍做給巴西!」

季軍戰第37分鐘,隊友右路給梅西的傳球遭到智利後衛梅德爾(Gary Medel)搶先卡位,球出界後兩人展開激烈口角,梅德爾氣噗噗搶先展開攻勢用胸部頂了梅西好幾下,結果兩人都直接被紅牌出場。「給我們兩人各一張黃牌應該就能解決了。」梅西賽後更缺席頒獎典禮,他表示:「我根本不該拿紅牌,這場比賽我們踢得很棒!」

而在日前的4強戰阿根廷0比2敗給巴西,有兩次可能是12碼罰球的關鍵判決,並沒有用VAR重新確認,也讓梅西怒火中燒。「我們根本沒必要被捲入這場鬧劇,整個比賽下來我們並沒有獲得尊重。貪腐、裁判問題讓人感到遺憾,他們不讓球員享受足球,毀了這一切。」

「我感覺到他們不想讓我們晉級決賽,對上巴西和這場季軍戰是我們表現最好的兩站。毋庸置疑,他們想要做給巴西拿冠軍。我希望對上秘魯的決賽,裁判和VAR不會再出來亂。秘魯擁有贏球的實力,但我看要拿冠軍很難。」

今年美洲盃地主巴西為主辦國,過去森巴軍團已經8次奪冠,台灣時間8日凌晨4點將與秘魯爭奪冠軍。

The kind of VAR and officiating that doesn't care about a clear foul is the one prearranged for Brazil to win! pic.twitter.com/KTq2Hn97gH