雷霆射手阿賓尼斯放棄NBA　重回歐洲與巴塞隆納簽約

▲阿賓尼斯回巴塞隆納打球。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

雷霆帥哥射手阿賓尼斯(Alex Abrines)在今年季中交易時，因為私人因素與球隊達成協議，讓雷霆把他裁掉，時隔5個月，根據《Eurohoops》報導，阿賓尼斯將回到歐洲打球，與豪門巴塞隆納簽下3年的合約。

自從去年12月24日以來，阿賓尼斯因為個人原因只為雷霆出戰2場比賽，分別為1月29日對決魔術出賽6分鐘、2月1日對決熱火出賽9分鐘；在今年2月季中交易時，阿賓尼斯與雷霆達成協議，讓雷霆正式將他裁掉，因為他無法專心在球場，想要全力去處理個人問題，對此雷霆也非常支持阿賓尼斯的決定。

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不過離開雷霆後，阿賓尼斯並沒有再次回到NBA，而是選擇重返歐洲聯賽，據《Eurohoops》報導，目前阿賓尼斯已經跟巴塞隆納簽下3年的合約，將再次回到西班牙打球，過去在2012年至2016年期間，阿賓尼斯都在巴塞隆納打球，在2014年他就幫助球隊取得西班牙聯賽冠軍，在2016年則榮獲歐洲聯賽最佳新星獎。

3年的NBA生涯，阿賓尼斯一共為為雷霆174場比賽，場均出賽16分鐘，可以得到5.3分、1.4籃板、0.5助攻，上季在一場對戰黃蜂的比賽，單場轟下25分，充分扮演板凳暴徒的角色。今年除了阿賓尼斯回到巴塞隆納之外，先前公鹿前鋒米羅提奇(Nikola Mirotic)也被巴塞隆納簽下，雙方簽訂6年7970萬美元的合約。

▲阿賓尼斯。（圖／CFP）