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禿頭不是被鄧肯摸禿！　吉諾比利：在想微博要發什麼

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▲馬刺鄧肯、吉諾比利。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉諾比利表示自己禿頭不是被鄧肯摸的。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

前馬刺傳奇球星吉諾比利(Manu Ginobili)在去年夏天宣布退役後，時不時都會上節目透露自己的生活，有時也會在社群分享自己的事情給球迷，而在28日，吉諾比利在個人微博上發了一條動態，說明自己禿頭不是因為鄧肯(Tim Duncan)，而是在想事情。

吉諾比利剛進入聯盟時，當時才年僅25歲的他，有著一頭烏黑的頭髮，同時髮量也十分的多，是聯盟著名的「飄髮哥」，不過隨著年齡增長，吉諾比利的髮線越來越往上移，逐漸變成了禿頭，有時他甚至直接把頭髮剪光，頂著一顆大光頭在球場上奔跑。

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從原先的「鬼切」變成了「鬼禿」，外界都在戲稱吉諾比利的頭髮是被鄧肯給摸到禿，這也是他們兩人之間的傳統，只要吉諾比利漂亮進球，鄧肯都會過去摸他的頭，久而久之這也成為了一種習慣，時不時鄧肯就會去摸吉諾比利頭，隨著年數增加，外界也都玩笑的認為吉諾比利的頭髮是被被摸不見。

不過對於自己的禿頭，吉諾比利也不避諱讓外界開玩笑，甚至在微博上表示，「我禿頭的原因不是因為鄧肯，而是在思考要在微博上什麼內容。」這也展現了吉諾比利幽默，同時讓人會心一笑，這也是一直以來馬刺球員的文化。在馬刺的16個賽季，吉諾比利幫助球隊奪下4次總冠軍，生涯場均可以攻下13.3分、3.5籃板、3.8助攻、1.3抄截。

▲馬刺鄧肯、吉諾比利。（圖／達志影像／美聯社）

▲摸頭是鄧肯、吉諾比利之間的招牌動作。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺吉諾比利
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