中職／展現第二輪價值！陳晨威有腿又會打　洪總賺到了

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

年僅21歲的陳晨威去年選秀第二輪被Lamigo桃猿選進，開季至今繳出亮眼表現，成為球隊稱職的開路先鋒，總教練洪一中很滿意，沒想過攻守都有不錯的成績，陳晨威透露，自己當初也沒預料到會在第二輪便受到青睞，「那時想說可能是5輪後了，沒有抱太大的期望，想說如果能進來就滿足了。」

去年桃猿第二輪鎖定張偉聖，但被第2順位的統一獅挑走，桃猿球探推薦總教練洪一中選進陳晨威，洪總當時對他的評價是，「攻擊馬馬虎虎，但速度相當快。」沒想到打擊比預期來得好，連洪總都出乎意料。

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相中陳晨威的腿速，洪一中向其他教練表達「讓他直接在一軍」的想法，一開始也有人質疑，「他可以嗎？」、「時間不會太早嗎？」但洪總認為以他的腳程，即使犧牲戰績也值得一試，「他是具有第一棒的條件，如果沒打出安打，還可以靠腳程跑內野安打，只要上壘都能造成足夠的破壞力。」

開季至今，陳晨威出賽52場，累績12次盜壘成功排名全聯盟第二，67支安打名列第5，打擊率則有0.315。洪總說：「事先看上他的的速度，想說給他一點時間，球掌握不好，也可以靠速度跑出內野安打，但沒想到上壘率、長打率都有，算是上半季的意外收穫。」

外界不看好的第二輪人選，不單只有陳晨威，洪總說：「我們之前選林立也是狂被唸啊，質疑為什麼選他，這種事就是成王敗寇，打的好，不會有人說什麼，打不好，就開始有人會念。」

對於輪次順位，陳晨威並沒有看得太重，他說：「其實當初只是想要一圓職棒的夢想，從沒想過自己會在第幾輪被選進，甚至可以是第2輪，對我來說，能夠選進來就好了，畢竟不管第幾輪，你最終還是要進入職棒，繼續努力下去。」