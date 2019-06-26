運動雲

>

中職／展現第二輪價值！陳晨威有腿又會打　洪總賺到了

ETtoday運動雲

▲▼Lamigo桃猿,陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台南報導

年僅21歲的陳晨威去年選秀第二輪被Lamigo桃猿選進，開季至今繳出亮眼表現，成為球隊稱職的開路先鋒，總教練洪一中很滿意，沒想過攻守都有不錯的成績，陳晨威透露，自己當初也沒預料到會在第二輪便受到青睞，「那時想說可能是5輪後了，沒有抱太大的期望，想說如果能進來就滿足了。」

去年桃猿第二輪鎖定張偉聖，但被第2順位的統一獅挑走，桃猿球探推薦總教練洪一中選進陳晨威，洪總當時對他的評價是，「攻擊馬馬虎虎，但速度相當快。」沒想到打擊比預期來得好，連洪總都出乎意料。

請繼續往下閱讀...

相中陳晨威的腿速，洪一中向其他教練表達「讓他直接在一軍」的想法，一開始也有人質疑，「他可以嗎？」、「時間不會太早嗎？」但洪總認為以他的腳程，即使犧牲戰績也值得一試，「他是具有第一棒的條件，如果沒打出安打，還可以靠腳程跑內野安打，只要上壘都能造成足夠的破壞力。」

開季至今，陳晨威出賽52場，累績12次盜壘成功排名全聯盟第二，67支安打名列第5，打擊率則有0.315。洪總說：「事先看上他的的速度，想說給他一點時間，球掌握不好，也可以靠速度跑出內野安打，但沒想到上壘率、長打率都有，算是上半季的意外收穫。」

外界不看好的第二輪人選，不單只有陳晨威，洪總說：「我們之前選林立也是狂被唸啊，質疑為什麼選他，這種事就是成王敗寇，打的好，不會有人說什麼，打不好，就開始有人會念。」

對於輪次順位，陳晨威並沒有看得太重，他說：「其實當初只是想要一圓職棒的夢想，從沒想過自己會在第幾輪被選進，甚至可以是第2輪，對我來說，能夠選進來就好了，畢竟不管第幾輪，你最終還是要進入職棒，繼續努力下去。」

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／羅里奇投入復健賽　吳桀睿有望8月歸隊

中職／李茲上半季關機　桃猿新洋投28日二軍實戰

中職／度過激情的封王之夜　洪總反而睡不好

中職／陳重羽明年專注外野　統一獅選秀鎖定即戰力捕手

熱門新聞

中職／桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

古巴重砲找不回昔日砲火！王建民前隊友遭洋基DFA

中職／中信兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

中職／味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟提出需求

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

讀者回應

﻿

最新新聞

1蘇智傑陽春砲炸裂　7局獅3：2猿

2王建民傳授伸卡　莊昕諺跨海追夢

3桃猿封王時刻　沒有忘記王柏融

4陳晨威有腿又會打　洪總賺到了

5朱育賢20轟出爐　追平高國輝半季最多轟

熱門新聞

1桃猿連5季封王！　休息室坐等富邦賽果

2找不回火力！王建民前隊友遭洋基DFA

3兄弟力拚下半季　簽下墨西哥聯盟左投

4味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

5味全龍計畫打冬季聯盟　已向聯盟申請

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週五大好球6/18~6/23

陳品捷淡淡的哀傷，自打球不偏不倚大球碰小球 | 06_25 富邦 vs 兄弟 六局上

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366