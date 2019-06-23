紅人「萬磁王」3戰六度被觸身創紀錄　賣肉搏上壘挨嗆

▲紅人「萬磁王」迪特里西（Derek Dietrich）系列3戰挨6次觸身，創下大聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅人與釀酒人進行四連戰，紅人「萬磁王」迪特里西（Derek Dietrich）3場比賽共挨了6次觸身球，創下大聯盟單一系列戰觸身球紀錄。僅管被觸身球身體很痛，但他也很開心能夠替球隊爭取更多上壘機會。

前天系列首戰迪特里西被球K到兩次，前一戰則是挨了3次觸身球，追平大聯盟單場紀錄。今日第3戰5局上又被釀酒人中繼投手克勞迪歐（Alex Claudio）觸身，3場比賽六度被球K，不僅創下單一系列戰觸身球紀錄，明天還有一戰可望將紀錄繼續堆高。

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Man getting hit 6 times in one series. If players keep getting mad at derek dietrich it's really going to help his OBP lol #baseball pic.twitter.com/68x0k0UiSL — Tyler De La Peña (@TyDelapena) June 23, 2019

根據大聯盟報導，迪特里西目前14次觸身球在聯盟排名領先，小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）和國民外野手羅布雷斯（Victor Robles）並列第2，不過迪特里西169次打席就被打到14次，相較瑞佐的264打席和羅布雷斯的247打席，迪特里西觸身球率極高。

其實迪特里西過去就是著名的「吸球機」，生涯677場出賽一共有107次觸身球經驗。「無論是保送、安打，甚至是被觸身球上壘，這都無所謂，當你站上壘包，你就是正在製造對方混亂，這就是我們現在的攻擊模式，上壘對球隊很重要。」迪特里西表示。

迪特里西打擊站離本壘板相當近，增加投手內角球觸身機率，對於「賣肉」拚上壘的打擊風格，釀酒人總教練康塞爾（Craig Counsell）看不慣，「應由主審判斷他是否刻意讓自己被觸身，似乎他整個生涯都這麼幹。」