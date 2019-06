紅人「萬磁王」3戰六度被觸身創紀錄　賣肉搏上壘挨嗆

▲紅人「萬磁王」迪特里西(Derek Dietrich)系列3戰挨6次觸身,創下大聯盟紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

紅人與釀酒人進行四連戰,紅人「萬磁王」迪特里西(Derek Dietrich)3場比賽共挨了6次觸身球,創下大聯盟單一系列戰觸身球紀錄。僅管被觸身球身體很痛,但他也很開心能夠替球隊爭取更多上壘機會。

前天系列首戰迪特里西被球K到兩次,前一戰則是挨了3次觸身球,追平大聯盟單場紀錄。今日第3戰5局上又被釀酒人中繼投手克勞迪歐(Alex Claudio)觸身,3場比賽六度被球K,不僅創下單一系列戰觸身球紀錄,明天還有一戰可望將紀錄繼續堆高。

Man getting hit 6 times in one series. If players keep getting mad at derek dietrich it's really going to help his OBP lol #baseball pic.twitter.com/68x0k0UiSL