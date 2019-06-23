運動雲

>

紅人「萬磁王」3戰六度被觸身創紀錄　賣肉搏上壘挨嗆

ETtoday運動雲

▲紅人「萬磁王」迪特里西（Derek Dietrich）系列3戰挨6次觸身，創下大聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅人「萬磁王」迪特里西（Derek Dietrich）系列3戰挨6次觸身，創下大聯盟紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅人與釀酒人進行四連戰，紅人「萬磁王」迪特里西（Derek Dietrich）3場比賽共挨了6次觸身球，創下大聯盟單一系列戰觸身球紀錄。僅管被觸身球身體很痛，但他也很開心能夠替球隊爭取更多上壘機會。

前天系列首戰迪特里西被球K到兩次，前一戰則是挨了3次觸身球，追平大聯盟單場紀錄。今日第3戰5局上又被釀酒人中繼投手克勞迪歐（Alex Claudio）觸身，3場比賽六度被球K，不僅創下單一系列戰觸身球紀錄，明天還有一戰可望將紀錄繼續堆高。

請繼續往下閱讀...

根據大聯盟報導，迪特里西目前14次觸身球在聯盟排名領先，小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）和國民外野手羅布雷斯（Victor Robles）並列第2，不過迪特里西169次打席就被打到14次，相較瑞佐的264打席和羅布雷斯的247打席，迪特里西觸身球率極高。

其實迪特里西過去就是著名的「吸球機」，生涯677場出賽一共有107次觸身球經驗。「無論是保送、安打，甚至是被觸身球上壘，這都無所謂，當你站上壘包，你就是正在製造對方混亂，這就是我們現在的攻擊模式，上壘對球隊很重要。」迪特里西表示。

迪特里西打擊站離本壘板相當近，增加投手內角球觸身機率，對於「賣肉」拚上壘的打擊風格，釀酒人總教練康塞爾（Craig Counsell）看不慣，「應由主審判斷他是否刻意讓自己被觸身，似乎他整個生涯都這麼幹。」

關鍵字： 紅人迪特里西萬磁王
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

520想碰運氣！公車猛牽「白衣胸妹」 他秒脫單...網暴動：逼我坐公車？

熱門新聞

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

恭喜！林家正順利加盟響尾蛇　成大聯盟選秀台將第1人

中職／陳文杰二軍20轟、一軍終於首轟　隊友一句話點醒

中職／張志豪連3場開轟拚下半季　傻眼界外球場外被接殺

中職／二刀流大物來了！　文化林安可投身選秀

SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華以16比0扣倒紐西蘭奪首勝

2理解霍佛德離隊　皮爾斯：生涯最後大約

3桃猿創作大盛　CAPSULE集結

4胡智為本季最慘　挨兩轟暴失7分

5陽岱鋼回先發　巨人爭交流賽龍頭

熱門新聞

1代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

2林家正加盟響尾蛇選秀台將第1人

3陳文杰一軍終於首轟　隊友一句話點醒

4張志豪連3場開轟　傻眼界外球場外接殺

5二刀流大物來了！　林安可投身選秀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

被棒球耽誤的饒舌歌手，李茲好投獲選單場MVP | 06_21 富邦 vs Lamigo 賽後

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

李茲再度速球對決，林哲瑄對於主審判決表示不滿 | 06_21 富邦 vs Lamigo 五局上

彷彿被子彈打到，蔣智賢擦棒球擊中主審面罩 | 06_21 富邦 vs Lamigo 八局上

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

台灣的驕傲！台美便利超商大PK 她問各種服務...店員從頭NO到尾

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

重出江湖！吳音寧演講說出真相？ 「韓國瑜身邊都是黑金體系」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366