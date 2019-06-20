日職／王柏融得點圈三振　火腿前5局落後橫濱



▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／綜合報導

日本職棒火腿隊20日在客場面對横浜DeNA，火腿隊台灣球員王柏融生涯首度扛先發第4棒，第5局火腿隊攻佔得點圈，王柏融遭到三振，前5局火腿3比4落後橫濱。

1局上火腿隊進攻，西川遥輝擊出三壘安打，近藤健介擊出中外野安打，帶有1分打點，王柏融獲得四壞球，渡邊諒擊出左外野安打，再打回1分。

1局下橫濱進攻，桑原將志擊出左外野安打，索托獲得四壞球，筒香嘉智擊出中外野二壘安打，帶有1分打點，羅培茲擊出中外野安打，帶有2分打點。

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2局上火腿隊進攻，石井一成敲出左外野陽春全壘打，3局上王柏融第2打席遭到三振，3局下橫濱隊進攻，筒香嘉智掃出右外野陽春全壘打。

5局上火腿隊進攻，西川遥輝擊出中外野二壘安打，近藤健介獲得四壞球，攻佔一、三壘，王柏融遭到三振。

火腿隊先發名單：

1、中外 西川遥輝

2、右外 大田泰示

3、三壘 近藤健介

4、左外 王柏融

5、二壘 渡邉諒

6、一壘 清宮幸太郎

7、捕手 清水優心

8、游擊 石井一成

9、投手 上原健太

橫濱先發名單：

1、中外 神里和毅

2、二壘 桑原將志

3、二壘 索托（Neftali Soto）

4、左外 筒香嘉智

5、一壘 羅培茲（Jose Lopez）

6、三壘 宮崎敏郎

7、游擊 大和

8、捕手 嶺井博希

9、投手 阪口皓亮