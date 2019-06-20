瓊斯盃／世代傳承情結　錢姐目標率白隊擊敗中華藍

▲錢薇娟。（圖／記者季相儒攝，下同）



記者洪偵源／台北報導

瓊斯盃中華隊每年男女藍都有藍白兩隊，以年輕具未來性球員為主體的白隊，都藉此賽事磨練國際賽經驗，女籃白隊教頭錢薇娟就說，這是一個世代傳承的情結，每屆都是擊敗前輩為最大目標。

錢薇娟球員時代就國手常客，也是瓊斯盃的風雲人物，現在改當教練，仍保留球員時代喜歡向強者挑戰的好戰心，不論是UBA或者瓊斯盃，直接宣示就是以擊敗中華藍為目標。

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「我不知道耶！感覺這就是一種情結，世代傳承的情結。」錢薇娟笑說，任務就是要推動年輕球員前進，希望瓊斯盃能延續她們在世大運時的戰力。

錢薇娟提到：「我想男生也一樣，白隊每年就是以擊敗藍隊為目標，我們就是要挑戰！」並指出，夏天籃球最重要的盛事就是打三對三與看瓊斯盃，要讓球員在瓊斯展現出熱情。

中華藍教頭華格納也提到，藍白兩隊交手，就像姐妹對抗一樣，也非常期待，錢薇娟笑回既然提到了白隊，那就要小心一點，拿出全力應戰。

錢薇娟過去在瓊斯盃除了球技了得讓球迷印象深刻外，就是她對上外隊粗暴行為也毫不示弱，尤其是2004年與南韓崔輪我的肢體衝突，提起此事她笑說：「現在去國外的訓練營她都躲我。」並要子弟兵不要學她的行為，但是要跟她一樣不能示弱。