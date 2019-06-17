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中職／新人測試會沒守備難全面　取消聯盟舉辦由球隊自辦

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▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看,味全龍總教練葉君璋等人。（圖／記者季相儒攝）

▲2019中華職棒新人球員測試會中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／新北報導

中華職棒新人測試會今年有185人參加創下歷年新高，而且是第一次開燈測試，但各隊教練團下午幾乎全部離開，由於只有打擊跟投球，無法看見野手的守備，難以看見野手的全面，有人建議聯盟明年應該修改測試方式，或者交給各隊自辦測試會。

新人測試會舉辦多年，方式也有所改變，改成投手投球給打擊打擊的模式已多年，一位投手投5或6人，打者則有4或5次打擊機會。

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▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看,中信兄弟總教練伯納與領隊劉志威。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）

今年人數來到185人，由於人數破紀錄，聯盟只得打開燈讓選手進行測試，這也是聯盟新人測試會有史以來，需要開燈測試。

可是聯盟大規模舉辦新人測試，似乎並不獲得各隊教練的肯定，中信兄弟與統一獅由於16日在北部比賽，所以幾乎教練團成員最來了，是派出人馬最多的兩隊，桃猿只有總教練洪一中、打擊教練曾豪駒跟球探前來，富邦僅有沈鈺傑加1位球探。

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）

由於測試方式僅有投手及打擊2個項目，內野守備及外野守備完全沒有測試，讓前來觀看測試的守備組教練大呼派不上用場，認為應該讓參加測試的選手也上去守備，才能看見野手的全面性表現，了解選手的傳球、守備能力，也讓守備見長的選手可以有被看見的機會。

此外，測試會上也看不見選手的速度，因為如果無法上壘就難以展現快腿，也讓教練團無法看見選手的能力。

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）

今年參加中職新人測試會有3/4選手有去味全龍測試會，有教練明白表示，各隊都有自己要推薦的業餘選手，不會讓他們來新人測試會曝光，讓其它球隊看見在選秀會被挑走，因此新人測試的選手素質是參差不齊。

有鑑於味全龍今年自辦測試會，從中找到不少好手，因此也有教練建議，聯盟可以取消舉辦測試會，可由各隊自行舉辦，各隊可以依自己的球隊需要，找到符合需求的球員。

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看,味全龍總教練葉君璋及Lamigo總教練洪一中,張泰山等人。（圖／記者季相儒攝）

▲▼2019中華職棒新人球員測試會,中職各隊派人前來觀看。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒新人測試
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