中職／富邦流行音樂節　金曲歌王蕭煌奇率先開唱



▲富邦悍將邀請歌王蕭煌奇開唱。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將下半季精彩主題日活動，由富邦證券G!POP流行音樂節揭開序幕，7月6日到7月7日將各邀請2位金曲卡司蒞臨新莊棒球場接力開唱，首日7月6 日賽後邀請到甫拿下第29屆金曲獎最佳台語男歌手獎的「國台語金曲唱將」蕭煌奇，用他高亢嘹亮的嗓音與純熟的演唱技巧，為家人們帶來一首又一首的動人歌曲。

出道至今超過15個年頭的蕭煌奇，即使視力不便但絲毫不影響他熱愛音樂的心，在歌唱與創作均有傑出表現，不僅發行過12張個人創作專輯，更是唯一一位獲得金曲獎3屆最佳台語專輯、4屆最佳台語男歌手獎項肯定的金曲歌手。

以生命謳歌的金曲歌王蕭煌奇，是國台語雙聲帶創作歌手代表，除了有多首傳唱度極高的國語歌曲作品，演唱台語歌曲時更以其獨特「氣口」，唱進歌迷的心中，7月6日賽後，蕭煌奇將演唱多首經典創作歌曲，帶領新莊棒球場的球迷們一起看見音符的顏色。

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7月6到7月7日富邦證券G!POP流行音樂節是悍將年度最盛大的音樂主題日，今年將由金曲超強卡司帶來精彩的賽後演唱，包含「國台語金曲唱將」蕭煌奇、幸福歌姬唱將、創作才子唱將與金曲才女唱將接力登場開唱。主題日內野全區將贈送G!POP演唱會手燈，邀請家人們一起進場參與最熱情的音樂盛會，隨著音樂的旋律擺動，揮出滿場的幸福浪漫藍海。