中職／桃猿文青趴 厭世姬簡莉穎開球

▲ 桃猿文青趴，文藝青年作家厭世姬簡莉穎開球。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

6月15日以及16日全猿是文青！史上最大型的文青生活節將在桃園國際棒球場開辦，拒絕跟隨主流，創造自我潮流的文青們在桃猿奮起，6月15日文青趴開球貴賓將邀請優秀文青創作者－厭世姬以及文青藝術家簡莉穎蒞臨。

厭世姬，七年級生，台大外文系畢業，一直在台灣是優秀的圖文創作家。曾獲得公視益智節目《一字千金》週冠軍，認得很多字。其作品「厭世動物園一館」曾獲2016年12月Line貼圖MVP，尚有桌遊以及聯名啤酒。厭也姫首度造訪全猿主場，她也特別設計了一款「Lamigo X 厭世動物園」的T恤在文青趴亮相，一起為文青趴加油！

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簡莉穎，劇作家，國家兩廳院2015年度駐館藝術家。場場秒殺、是票房口碑兼具的劇場青年世代指標。代表作有：BL音樂劇《新社員》、《服妖之鑑》、《全國最多賓士車的小鎮住著三姐妹（和她們的Brither）》、TIFA國際劇場藝術節《叛徒馬密可能的回憶錄》等，是台灣優質的劇場、影視工作者。

不論是愛好文學藝術的氣質青年、還是拒絕主流、創造自己與眾不同的志向與品味的青年，文青趴框起文青小圈圈，舉辦桃園國際棒球場文青生活節，不是文青作文青，是文青者更文青，文青趴開始寄信，快來文青趴感受文青的文化與創意！