前職棒何献凡、日本男投手加入　中華女壘備戰奧運7月美加移訓

▲何献凡加入中華女壘。（圖／中華女壘提供）



記者顏如玉／高雄報導

中華女壘將在9月赴上海參加東京奧運亞太區資格賽，爭取最後一張奧運門票，今年起前職棒選手何献凡(原名何治凡)、日本男投手也都加入集訓，總教練楊賢銘說，何献凡能帶動守備、男投手則能提升球員打擊，接下來7、8月還會再到美、加、日移地訓練，期盼能以最佳狀態迎戰資格賽。

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▲何献凡。（圖／記者顏如玉攝）



5月初亞洲盃中華女壘拿下季軍，獲得2021年世界盃及9月奧運資格賽門票，楊賢銘說，自印尼回來後，目前選手都在做調整，上午是較輕鬆的治療、瑜伽、按摩等，下午則是必要的體能、重訓，「畢竟國內還是有企業聯賽，球員要為母隊備戰。」

▲吳佳燕為前奧運國手。（圖／記者顏如玉攝）



中華女壘今年集訓，加入了前奧運女壘國手、投手教練吳佳燕以外，也找來前職棒和信鯨的何献凡擔任守備教練，何献凡退役後曾到桃園航空城擔任教練，今年被中華隊找來，楊賢銘說，「希望可以借重他們的經驗，為中華隊帶來更多進步。」

另外，原本訓練中華隊打擊的菲律賓男投手合約到期後，兩個月前找來了日本男投手新田哲也，楊賢銘分析，國家隊一定得要有餵球投手，「這位日本投手球速上很不錯，必要情況下還能加速，能讓我們打擊更加提升，也能打得更順暢，預計會待到資格賽結束。」

▲中華女壘隊長楊依婷。（圖／記者顏如玉攝）



接下來中華隊會在7月初先到美國參加美國盃，和美國、波多黎各、墨西哥、菲律賓及中國等國家比賽，12日在飛到加拿大參加加拿大盃，預計月中回國再到埔里營外訓練，8月則赴日本參加日本盃，「結束後做最後調整，就要迎接資格賽了。」

▲日本男投手新田哲也。（圖／記者顏如玉攝）

▲中華女壘蘇奕璇。（圖／記者顏如玉攝）