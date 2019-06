UFC／一腳爆頭失去意識　舍甫琴科衛冕蠅量級冠軍

▲舍甫琴科(後)一腳解決對手。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

在台灣時間9日的UFC238賽事,吉爾吉斯好手舍甫琴科(Valentina Shevchenko)在第2回合開始沒多久,就出腳給了對手艾依(Jessica Eye)頭部一記重擊,讓對手直接失去意識,完美保住蠅量級冠軍頭銜。

第1回合儘管艾依不斷出拳壓迫,但舍甫琴科佔上風多次踢擊命中對手身體。收獲效果後,舍甫琴科進入第2回合採用相同策略。次回合才開打26秒,舍甫琴科突然以迅雷不及掩耳的速度起左腳轟向艾依頭部,這一重擊直接讓她失去意識倒地,明顯分出勝負。

這一場勝利讓舍甫琴科奪下回到蠅量級的3連勝,也幫助她首次成功守住蠅量級的冠軍頭銜。這僅僅是UFC女子量級冠軍賽第2次頭部踢擊KO。上一次就是全球最紅的格鬥女將蘿西(Ronda Rousey)慘遭荷姆(Holly Holm)在雛量級冠軍賽撂倒。

Valentina Shevchenko kicked Jessica Eye so hard to the head. Fear soon ran through everyone watching #UFC238. Listen for the moment when her shin make contact with her head.. Devastating. pic.twitter.com/iEwnQyUV8z