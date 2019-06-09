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UFC／一腳爆頭失去意識　舍甫琴科衛冕蠅量級冠軍

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▲舍甫琴科（後）一腳解決對手。（圖／達志影像／美聯社）

▲舍甫琴科（後）一腳解決對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在台灣時間9日的UFC238賽事，吉爾吉斯好手舍甫琴科（Valentina Shevchenko）在第2回合開始沒多久，就出腳給了對手艾依(Jessica Eye)頭部一記重擊，讓對手直接失去意識，完美保住蠅量級冠軍頭銜。

第1回合儘管艾依不斷出拳壓迫，但舍甫琴科佔上風多次踢擊命中對手身體。收獲效果後，舍甫琴科進入第2回合採用相同策略。次回合才開打26秒，舍甫琴科突然以迅雷不及掩耳的速度起左腳轟向艾依頭部，這一重擊直接讓她失去意識倒地，明顯分出勝負。

請繼續往下閱讀...

這一場勝利讓舍甫琴科奪下回到蠅量級的3連勝，也幫助她首次成功守住蠅量級的冠軍頭銜。這僅僅是UFC女子量級冠軍賽第2次頭部踢擊KO。上一次就是全球最紅的格鬥女將蘿西(Ronda Rousey)慘遭荷姆（Holly Holm）在雛量級冠軍賽撂倒。

關鍵字： UFC舍甫琴科
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