中職直播／兄弟黃恩賜先發止敗　桃猿王溢正迎戰求連勝

▲▼中信兄弟黃恩賜。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟與Lamigo桃猿8日下午5點在台中洲際棒球場交手，中信兄弟2連敗派出本土投手黃恩賜先發，桃猿2連勝推出本土左投王溢正先發。精彩比賽請鎖定《ETtoday新聞雲》直播。

桃猿在7日以7比2擊敗中信兄弟，以25勝20敗1和，續坐上半季排名首位。中信兄弟是22勝26敗1和，仍居第4名，雙方勝差有4.5場。

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中信兄弟先發投手黃恩賜本季出賽10場，目前是1勝3敗、防禦率6.96，42.2局被8支全壘打在內的56支安打，19次三振、20次四死球，34失分有33責失。

他在4月7日拿下生涯首勝也是本季首勝之後，接下來7場出賽0勝3敗，已有2個月沒有勝投。本季對戰桃猿4場是1勝1敗、對戰防禦率6.91，上一次對戰是5月12日先發3局失8分敗投。

桃猿先發投手王溢正今年10場出賽有5勝1敗、防禦率4.18，56局投球被10支全壘打、66支安打，51次三振、8次四死球，29失分有26責失。近一次出賽5月31日先發3.2局失5分敗投。

王溢正今年對戰中信兄弟4場是2勝0敗、對戰防禦率2.57，本季前2次對戰都無勝敗，5月11日中繼2局勝投，5月23日先發7局無失分勝投。

▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）