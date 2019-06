潘政琮大聯盟初登板！　為水手隊開球

▲潘政琮為水手隊開球 。(圖/翻攝自潘政琮粉絲專頁)



記者林育正/綜合報導

日前在傳承盃高球賽勇奪PGA巡迴賽首冠的台灣高爾夫球好手潘政琮,在台灣時間7日受邀為大聯盟西雅圖水手隊開球,現場也播放影片致敬他在高球場上的拚戰時刻,可說是真正的台灣之光。

「很高興回到西雅圖,好酷的經驗,感謝水手隊給我這次永生難忘的機會;回到西雅圖站上大聯盟場地,天氣突然放晴,非常難忘的經驗!」水手隊現場大螢幕更播放影片,並以 “CT Pan”介紹他出場。潘政琮登板前,還特地在社群媒體上標注曾為藍鳥隊開球的高球選手泰勒(Nick Taylor)以及荷馬(Max Homa)尋求撇步。

潘政琮不僅是台灣之光,更與西雅圖頗有淵源。他過去就讀的華盛頓大學就位在西雅圖市區,目前也住在近郊的貝爾維尤,受邀為水手隊開球完全不過譽。

潘政琮本季在PGA巡迴賽表現出色,傳承盃高球賽奪下生涯首冠後,嘉信挑戰賽也奪得第3,目前世界排名47,獎金榜更以213萬美元約合7200萬台幣排在第31。

What a day and cool experience! Huge thanks to @Mariners for the opportunity and will never forget how awesome it was. pic.twitter.com/pjBsFPMJG3