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潘政琮大聯盟初登板！　為水手隊開球

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▲潘政琮為水手隊開球 。（圖／翻攝自潘政琮粉絲專頁）

▲潘政琮為水手隊開球 。（圖／翻攝自潘政琮粉絲專頁）

記者林育正／綜合報導

日前在傳承盃高球賽勇奪PGA巡迴賽首冠的台灣高爾夫球好手潘政琮，在台灣時間7日受邀為大聯盟西雅圖水手隊開球，現場也播放影片致敬他在高球場上的拚戰時刻，可說是真正的台灣之光。

「很高興回到西雅圖，好酷的經驗，感謝水手隊給我這次永生難忘的機會；回到西雅圖站上大聯盟場地，天氣突然放晴，非常難忘的經驗！」水手隊現場大螢幕更播放影片，並以 “CT Pan”介紹他出場。潘政琮登板前，還特地在社群媒體上標注曾為藍鳥隊開球的高球選手泰勒(Nick Taylor)以及荷馬(Max Homa)尋求撇步。

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潘政琮不僅是台灣之光，更與西雅圖頗有淵源。他過去就讀的華盛頓大學就位在西雅圖市區，目前也住在近郊的貝爾維尤，受邀為水手隊開球完全不過譽。

潘政琮本季在PGA巡迴賽表現出色，傳承盃高球賽奪下生涯首冠後，嘉信挑戰賽也奪得第3，目前世界排名47，獎金榜更以213萬美元約合7200萬台幣排在第31。

關鍵字： 潘政琮
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