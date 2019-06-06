陳庭揚3個月旅外夢醒小沮喪　「就當作給我人生一個里程碑」

▲中華男足，陳庭揚。（圖／記者顏如玉攝）

記者謝孟儒／高雄報導

中華男足6日將在高雄迎戰尼泊爾，其中當家後衛的陳庭揚5月結束香港港超理文的合約，重新回到台灣。陳庭揚談到心情有些沮喪，目前就回台灣沈澱一下再出發，近期應該會先回到企甲球隊台中FUTURO，參與接下來的國內聯賽，再尋求旅外機會。

陳庭揚在3月加盟理文之後，由於是短期合約加上上場時間不多，因此沒能獲得續約，5月回到台灣，「我自己去問的，就說可能機會比較小，下一季給其他外援名額要斟酌，我來也才三個月，如果比較長可能比較有機會證明自己，下場先發的兩場結果都不是很好，有一場還是被0比6，但職業就是現實，結果就是結果。」

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▼陳庭揚回歸國家隊備戰尼泊爾及香港友誼賽。（圖／記者謝孟儒攝）

一句話總結三個月的香港旅外生活，陳庭揚說，「就當作是給我人生一個里程碑，旅外本來就是夢想，又想要走出去，就是一個經驗，不過香港隊友也會羨慕我們，可以出去旅外又能踢國家隊，但是我很不甘心欸。」回台灣一周後就回到國家隊，下周又要再回香港熟悉的球場，對上香港隊。

陳庭揚說一定要好好踢一吐怨氣，「客觀來說贏香港也是有機會，他們剛好也換新教練、投入新球員，就當作是證明自己，我5月回來、6月對香港，心態和身份大不同，一種夢醒的感覺吧，未來還是會想要再出去，雖然沒設定哪些國家，但不要太遠就好。」

「目前應該先回聯賽，回去台中FUTURO。」陳庭揚說，「台中FUTURO是新的球隊，板凳深度就還不夠，不過也是還有一些有經驗的球員，近期就會跟著訓練。」第一次的短期旅外生活雖然以沮喪結束，但也讓陳庭揚更體會到這就是職業。

▼陳庭揚。（圖／記者張克銘攝）