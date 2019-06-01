影／相隔91打席開轟　王柏融：掌握擊球點

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿1日作客歐力士，王柏融擔任先發第5棒左外野手，他在第三打席轟出右外野全壘打，幫助火腿追平為5比5，他表示，是掌握擊球點的好結果。

火腿原本以1比5落後，5局上展開反攻，中島卓也內野安打，大田泰示也補上安打攻佔一、三壘，近藤健介掃出三壘安打，帶回2分，中田翔出局後輪到王柏融打擊。

請繼續往下閱讀...

王柏融首打席獲得保送，第二打席敲出右外野飛球，第三打席5局上再度面對歐力士先發投手成瀨善久，等了1顆壞球後，鎖定第2顆129公里的直球，掃出右外野全壘打，這一轟帶2分打點，幫助火腿追平為5比5。

歐力士6局追回1分，8局下再靠吉田正尚開轟帶動反攻，若月健矢適時安打帶回1分，超前為8比5領先，不過火腿也不遑多讓，9局上由大田泰示轟出3分打點追平轟，形成8比8平手，王柏融隨後跑出內野安打，然後就換上石井一成代跑，不過下一棒渡邊諒沒有補上攻勢而留下殘壘。

王柏融4月17日演出日職生涯首轟，相隔45天再敲第2轟，兩支全壘打苦主皆是歐力士，在京瓷球場轟出，且都為兩分彈。經過23場比賽、91打席再演出全壘打，王柏融表示，「近藤健介貢獻2分打點，可以再延續攻勢太好了，是掌握擊球點和自己揮棒的節奏相呼應的結果。」