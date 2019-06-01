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中職／洪聖欽2日首先發強碰索沙：想辦法拉長投球局數

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▲▼ 0327 中華職棒中信兄弟主場兄弟VS桃猿-洪聖欽。（圖／記者黃克翔攝）

▲洪聖欽。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿2日與富邦悍將3連戰最後一場，按照輪值應是翁瑋均先發，但教練團考量他近期可能碰到撞牆期，決定讓他跳過一場先發，洪聖欽頂替先發，也是本季一軍首先發，將強碰悍將最強洋投索沙。洪聖欽希望能夠複製二軍的好投表現，盡量拉長投球局數，「想法簡單一點。」

洪聖欽今年春訓便以先發方式調整，但開季在一軍主要擔任長中繼，隨後下二軍轉往先發調整，日前因手輕微肌肉發炎休息，26日二軍復出首戰對悍將先發6局無失分，在二軍先發4場戰績2勝1敗，防禦率2.16。

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談到在二軍因傷休了近2周，洪聖欽指出，是投手練習時不慎拉傷，但傷勢已無大礙，「現在投球都正常，狀況也不錯。」明天將面對本季首場先發，他平常心看待，「不用去多想什麼，就是做好先發的本分，上場就要想辦法解決打者，把投球局數拉長。」

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