大谷翔平相隔10場敲本季第3轟　與楚特背靠背連轟

▲大谷翔平擊出本季第3號全壘打。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

天使大谷翔平台北時間1日先發出戰水手隊,擔任第3棒指定打擊,此戰4打數2安打,擊出本季第3號全壘打,相隔10場再度開轟,儘管與楚特(Mike Trout)上演「背靠背全壘打」追到1分差,但終場天使仍以3比4不敵水手,中止近期的3連勝。

此戰水手於3局下靠莫爾(Dylan Moore)適時安打先馳得點,5局下莫菲(Tom Murphy)轟出兩分砲,幫助水手取得3比0領先。連續4局掛蛋的天使隊,終於在6局上有所回應,大谷翔平揮出左外野方向陽春砲,接著楚特馬上再補一發陽春彈,背靠背全壘打追到1分差。

Trout, then Ohtani!! Halos going BACK TO BACK!! @Angels pull within one!! pic.twitter.com/PPCZMk2eVS