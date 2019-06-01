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大谷翔平相隔10場敲本季第3轟　與楚特背靠背連轟

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▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平擊出本季第3號全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使大谷翔平台北時間1日先發出戰水手隊，擔任第3棒指定打擊，此戰4打數2安打，擊出本季第3號全壘打，相隔10場再度開轟，儘管與楚特（Mike Trout）上演「背靠背全壘打」追到1分差，但終場天使仍以3比4不敵水手，中止近期的3連勝。

此戰水手於3局下靠莫爾（Dylan Moore）適時安打先馳得點，5局下莫菲（Tom Murphy）轟出兩分砲，幫助水手取得3比0領先。連續4局掛蛋的天使隊，終於在6局上有所回應，大谷翔平揮出左外野方向陽春砲，接著楚特馬上再補一發陽春彈，背靠背全壘打追到1分差。 

請繼續往下閱讀...

8局上天使落後2分，大谷翔平第四次打席，在一、二壘有人狀況下，擊出左外野方向安打，帶有1分打點，但隨後天使攻佔滿壘，拉克洛伊（Jonathan Lucroy）左外野平飛球出局，錯失扳平比數，甚至是超前的機會，終場就以1分差落敗。

此戰大谷翔平4打數2安打，包括一支陽春砲，貢獻2分打點，賽後打擊三圍.250/.330/.363微幅上漲。今年5月大谷翔平肘傷復出，專職指定打擊，遭遇「二年級症候群」，目前敲出3轟、累積13分打點。

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關鍵字： 大谷翔平天使
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