中職直播／悍將拚登頂　陳仕朋對決李茲





▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將1日續戰Lamigo桃猿，推出近況表現佳的本土先發陳仕朋，桃猿則由洋投李茲應戰，兩隊僅剩1場勝差，悍將全力搶勝，拚登頂。比賽於下午5時05分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

陳仕朋至今出賽8場，戰績4勝3敗，本季對戰桃猿3場，戰績2勝1敗，防禦率3.06，每局被上壘率1.30，尚未挨轟過，近一次出賽 便是對戰桃猿，先發8局用98球，僅被敲5支安打，送出6次三振，沒有任何保送，全場僅失1分非責失，繳出生涯代表作，拿下勝投。

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猿隊李茲本季出賽11場，戰績2勝1敗，防禦率5.94，近幾場先發並不理想，包括前一場對戰悍將，先發5.2局慘丟8分皆為責失，承擔敗投。面對悍將打線，李茲被打擊率0.303；對右打者被打擊率高達0.344，不過對左打者被打擊率僅0.265。

悍將昨天靠羅力7局好投，加上王正棠、林哲瑄開轟相挺，終場以5比2奪勝，與猿隊僅剩1場勝差，今天再贏球，將與桃猿並列龍頭。

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