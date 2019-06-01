運動雲

>

中職直播／悍將拚登頂　陳仕朋對決李茲

ETtoday運動雲

▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將投手陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

富邦悍將1日續戰Lamigo桃猿，推出近況表現佳的本土先發陳仕朋，桃猿則由洋投李茲應戰，兩隊僅剩1場勝差，悍將全力搶勝，拚登頂。比賽於下午5時05分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

陳仕朋至今出賽8場，戰績4勝3敗，本季對戰桃猿3場，戰績2勝1敗，防禦率3.06，每局被上壘率1.30，尚未挨轟過，近一次出賽 便是對戰桃猿，先發8局用98球，僅被敲5支安打，送出6次三振，沒有任何保送，全場僅失1分非責失，繳出生涯代表作，拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

猿隊李茲本季出賽11場，戰績2勝1敗，防禦率5.94，近幾場先發並不理想，包括前一場對戰悍將，先發5.2局慘丟8分皆為責失，承擔敗投。面對悍將打線，李茲被打擊率0.303；對右打者被打擊率高達0.344，不過對左打者被打擊率僅0.265。

悍將昨天靠羅力7局好投，加上王正棠、林哲瑄開轟相挺，終場以5比2奪勝，與猿隊僅剩1場勝差，今天再贏球，將與桃猿並列龍頭。

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 中華職棒中職富邦悍將陳仕朋Lamigo桃猿李茲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

熱門新聞

中職／味全龍教練團再添2名　郭勝安、陳志偉入列

中職／韓職準備挖角索沙　富邦悍將發出聲明

中職／挑戰紀錄卡關1個月　彭政閔順其自然：沒有明年了

美國首輪大物投手棄美加盟軟銀　合約總額達6年3.8億

中職直播／黃恩賜回一軍要幫兄弟止敗！洪心騏暌違303天一軍

NBA冠軍戰／高效表現直言不可思議　西亞卡姆盼激勵非洲孩子

讀者回應

﻿

最新新聞

1林凱威2局飆5K　連3戰登板無失分

2日本公開賽／王冠閎200蝶晉B決賽

3貝爾5月壘打數創紀錄　近61年最多

4江少慶6局無失分　10K生涯新高

517歲安妮西莫娃女網新星來襲

熱門新聞

1味全龍教練團　郭勝安陳志偉入列

2韓職準備挖索沙　富邦悍將發聲明

3彭政閔挑戰紀錄順其自然：沒有明年了

4美國18歲大物赴日　3.8億入軟銀

5黃恩賜回一軍要幫兄弟止敗！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

李宗賢中間方向滾地，靠著林祖傑的失誤站上一壘 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

有了，有了，有了，蔣智賢一棒過大牆，兩分全壘打 | 05_30 統一 vs 富邦 七局下

林威廷扛起重擔，本季第一轟就是滿貫砲，富邦逆轉 | 05_30 統一 vs 富邦 五局下

Fubon Angels帶來精彩的表演 | 05_30 統一 vs 富邦 中場休息

雙傑6月欲改寫台灣登山史！　挑戰8611M世界第二高峰K2

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

蟑螂飛身上「先錄影」再告知！　下一秒朝脖子狂竄損友笑到崩潰

上班族猛扯衣服「當壽司備料」　動畫師3257張照片製療癒動畫

一口氣開箱100kg超夯夜市盲包！拆開竟有「這個」兩人驚呆：賺到了

星巴克買一送一來了！　6月3、4日「4小時限定」快筆記
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366