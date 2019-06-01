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法網／費德勒橫掃挪威新秀　生涯14度叩關16強

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▲費德勒距離首次法網登場剛好20年。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

費德勒（Roger Federer）法網男單32強賽，對手是挪威20歲選手魯德（Casper Ruud），擋下了這位新秀超越父親在法網締造最佳成績的目標，以6比3、6比1、7（10）比6（8）搶下16強門票，生涯第14次在法網至少16強起跳。

魯德的父親克里斯汀魯德（Christian Ruud），在1999年法網打進男單32強，當年費德勒第一次打法網會內賽，在首輪止步，如今費德勒依舊在場上奮戰，克里斯汀魯德已經在觀眾席看著兒子出戰費德勒。

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克里斯汀魯德當時的男單32強，也是兒子出戰此次法網前，挪威選手在法網男單最近一次32強紀錄，被兒子給追平，不過兒子被20年前與自己一同參加法網的選手給擊敗。

費德勒首盤在3比3情況下，以破發取得領先，雖然自己的發球局也被魯德逼出破發點，但挽救成功，並在魯德的發球局逼出盤末點，終於在第3個盤末點兌現。第2盤連續兩次破發來到5比0，最後輕鬆拿下。

原本魯德有機會把戰局帶入第4盤，但領先的局面因為守不住發球局，戰況變得膠著，搶七也一度化解費德勒的賽末點，但沒能兌現盤末點，還是讓費德勒連拿2分收下比賽，無緣闖進16強。

關鍵字： 法網費德勒
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