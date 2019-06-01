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法網／謝淑薇女雙告捷　16強門票到手

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▲邁阿密女網賽，謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

2019年法國網球公開賽，台灣選手謝淑薇在女雙32強賽，搭配捷克老搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）6比2、7比5擊敗 普伊格（Monica Puig）與美國的羅傑絲（Shelby Rogers），取得16強門票。

年度第2場大滿貫賽事法網，持續在巴黎羅蘭加洛斯舉行，為年度四大滿貫賽中唯一的紅土賽事，女雙打64籤，冠軍獎金有58萬歐元，16強可收穫4萬2500歐元。

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謝淑薇是2014年法網女雙冠軍，當時的搭擋為大陸選手彭帥，兩人合作拿下兩次大滿貫金牌，另一次是2013年的溫網，去年法網女雙謝淑薇第1輪就止步。

普伊格是2016年里約奧運女單金牌得主，也是歷屆奧運中世界排名最低的金牌得主，當時她的世界排名為33，大滿貫雙打成績較不突出，最多打到第2輪。

羅傑斯雙打並無突出成績，法網過去兩年都在首輪淘汰，其他三大滿貫賽事最多闖進第2輪，謝淑薇與史崔可娃經驗較勝一籌。

史崔可娃雖無大滿貫雙打冠軍經歷，但是四大滿貫賽除溫網外，都有晉級4強的紀錄，去年法網雙打也是進入到4強，此次與謝淑薇合作，目前在法網順利持續挺進。

關鍵字： 法網謝淑薇
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