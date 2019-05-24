大專系際盃／先發董家均燃燒108球　雲科電機挺進四強

▲雲科電機先發投手董家均投滿七局，燃燒手臂丟108球。（圖／大專體總提供）



體育中心／綜合報導

2019全國大專院校系際盃八強賽來到第二天的比拼，首場戰役為雲林科技大學電機工程學系對上真理大學運動管理學系，最終雲科電機在七局上以10比3提前結束比賽，精彩表現搶下第三張四強門票。

在一局上時雲科電機就先以穩定守備實力，讓真理運管三上三下，真理運管在一局下的守備也不遑多讓，背號55號黃偉誠擊出一顆中外野高飛球後，中外野手任東辰一個精采守備，將黃偉誠接殺出局，第一局結束時雙方仍是0比0狀態。

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第二局下雲科電機終於突破僵局，當局拿下五分，其中在把握得點圈有人的情況下，一舉連拿四分，拉開五分差距。而真理運管在五局上也終於突破鴨蛋，急起直追，背號8號任東辰擊出一顆右外野方向深遠球，直接奔向三壘，取得三壘安打，而真理運管在五局上取得本次賽事中的3分。

最終，七局上雲科電機以10比3提前結束這場與真理運管的戰役，晉級系際盃四強名單。雲科電機背號2號徐紹恩以勝利打點和兩支安打表現拿下本場MVP，但他謙虛的說：「今天自己表現其實沒有很好！」徐紹恩表示MVP獎盃應當獻給先發投手董家均。

董家均在此場比賽中共投了整整七局，總球數來到108球，他笑說：「體力快不行了！要抽筋了！」董家均坦言賽前其實心情相當緊張，但靠著隊友的支持與幫助，讓他放心不少。另外，雲科電機背號7號陳信宇也在賽中擊出一壘、二壘、三壘共三支安打，打擊表現也備受肯定。

雲科電機隊長李承祐表示今天的比賽中，打擊皆有穩定發揮，除了第四局守備方面出了些問題以外，其餘皆有將訓練發揮出來，李承祐說：「今天靠大家一起把這場比賽拿下來！」他也提到接下來賽事中，會更注意打擊者的跑壘狀況，減少失分。

▲大專系際盃雲科電機晉級四強。（圖／大專體總提供）



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