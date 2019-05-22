華南盃少棒／桃園培養球員信心　嬌小左投林仲威控球趨穩

▲2019華南盃少棒，桃園市左投林仲威。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒桃園市21日面對台中市，首局就攻下4分，第二局蔡韋辰又一發兩分砲帶進4分，桃園在大比分領先下，五局特別讓左投林仲威登板，雖然掉了3分但相比過去已經進步許多，總教練李國強表示，主要還是希望能培養小朋友的信心，「而且仲威的協調性佳，看好他的未來。」

桃園此役前兩局就攻下8分，雖然一三局各失1分，但不影響戰局，李國強表示，這場本來就有把握會贏，四局後又領先比較多分，所以五局就讓身材較為嬌小的左投林仲威上場試試看。

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林仲威此役登板1局被敲3安、2暴投、失3分送出2K，雖然還是有失分，但相較上次友誼賽一局被得7分，李國強說，林仲威已經進步很多，「還是希望能培養小朋友的信心，雖然失分，但如果某個點把他換下來，自信心就沒有了，所以還在狀況內的話，我們盡量讓他投完，而他也把自己的任務完成了。」

李國強說，這批孩子多數大賽經驗豐富，功能性也強，後面還有很多投手能用，因此也趁著前幾場比賽建立孩子自信，「仲威很認真，協調性也很好，還是左撇子，雖然身材比較小，遠距離被擊到球的機率非常高，但我們還是鼓勵他，和上次友誼賽被打七分比起來一直在進步，相信他也會越來越好。」

經歷這場比賽，林仲威表示，自己已經沒有以前那麼緊張，不過還需要加強兩好球後解決打者的能力，「這次我比較敢搶好球數，控球也比較穩一點，10分的話給自己7分。」，林仲威也提到，自己最喜歡的投手就是左投的陳偉殷，想向他學習，未來有機會也要挑戰大聯盟。