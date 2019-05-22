運動雲

>

華南盃少棒／桃園培養球員信心　嬌小左投林仲威控球趨穩

ETtoday運動雲

▲2019華南盃少棒，桃園市，林仲威。（圖／記者顏如玉攝）

▲2019華南盃少棒，桃園市左投林仲威。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台北報導

2019華南盃少棒桃園市21日面對台中市，首局就攻下4分，第二局蔡韋辰又一發兩分砲帶進4分，桃園在大比分領先下，五局特別讓左投林仲威登板，雖然掉了3分但相比過去已經進步許多，總教練李國強表示，主要還是希望能培養小朋友的信心，「而且仲威的協調性佳，看好他的未來。」

桃園此役前兩局就攻下8分，雖然一三局各失1分，但不影響戰局，李國強表示，這場本來就有把握會贏，四局後又領先比較多分，所以五局就讓身材較為嬌小的左投林仲威上場試試看。

請繼續往下閱讀...

林仲威此役登板1局被敲3安、2暴投、失3分送出2K，雖然還是有失分，但相較上次友誼賽一局被得7分，李國強說，林仲威已經進步很多，「還是希望能培養小朋友的信心，雖然失分，但如果某個點把他換下來，自信心就沒有了，所以還在狀況內的話，我們盡量讓他投完，而他也把自己的任務完成了。」

▲2019華南盃少棒，桃園市，林仲威。（圖／記者顏如玉攝）

李國強說，這批孩子多數大賽經驗豐富，功能性也強，後面還有很多投手能用，因此也趁著前幾場比賽建立孩子自信，「仲威很認真，協調性也很好，還是左撇子，雖然身材比較小，遠距離被擊到球的機率非常高，但我們還是鼓勵他，和上次友誼賽被打七分比起來一直在進步，相信他也會越來越好。」

經歷這場比賽，林仲威表示，自己已經沒有以前那麼緊張，不過還需要加強兩好球後解決打者的能力，「這次我比較敢搶好球數，控球也比較穩一點，10分的話給自己7分。」，林仲威也提到，自己最喜歡的投手就是左投的陳偉殷，想向他學習，未來有機會也要挑戰大聯盟。

▲2019華南盃少棒，桃園市，林仲威。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 2019華南盃少棒桃園市林仲威

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

華南盃少棒／屏東陳冠翔有天份成績佳　教頭看好未來性

華南盃少棒／陳宸杰逆轉安潘宇涵後援成功　台東4比3退竹縣

華南盃少棒／蔡韋辰開轟退台中　桃園不設限盼球員被看見

華南盃少棒／花蓮縣連兩戰打線發威　狂炸14安淘汰金門

熱門新聞

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

譚傑龍又長高　裸足身高已達204公分

暴龍板凳轟48分血洗公鹿平戰局　范弗利特復活！林書豪登場挨鍋

前灰熊教頭替林書豪抱不平　范弗利特+格林20投2中卻不用豪哥

小熊終結者打擊站「海邊」　轉播單位看傻笑翻天

柯瑞找記者扮缺席的杜蘭特　KD最大惡夢是勇士沒他也能奪冠？

讀者回應

﻿

最新新聞

1兄弟、桃猿先發出爐！柏納帝那亮相

2拉開關節角　吳桀睿出發日本鳥取

3第17季參戰未表態　達欣會籍保留

4羅力前5局無失分　5局富邦1：0獅

5張泰山回娘家　現台南球場觀眾席

熱門新聞

1中華白新世代5長人 接班台籃支柱

2譚傑龍又長高　裸足達204公分

3暴龍板凳轟48分血洗公鹿平戰局

4前灰熊教頭質疑為何要冰能得分的豪哥

5傻眼！小熊終結者打擊站「海邊」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

王威晨判斷方向錯誤，讓陳重羽的安打送回隊友，獅隊拿下第一分 | 05/14 統一 vs 兄弟 五局上

中職5/14~5/19五大好球

陳鏞基狂奔回本壘追平比數，兄弟提出挑戰經過判決仍維持原判 | 05_14 統一 vs 兄弟 九局上

兄弟守備失誤連連！讓獅隊靠著一顆游擊方向滾地球，再次逆轉比賽 | 05_14 統一 vs 兄弟 十局上

火球葉家淇上場救援，但控球問題未能替球隊守成｜05_12 兄弟 vs Lamigo 九局上

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366