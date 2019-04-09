運動雲

> >

中職／選秀前3輪同場先發　猿敢用新人「看得到未來」

ETtoday運動雲

▲翁瑋均。（圖／桃猿提供）

▲翁瑋均。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿7日對戰中信兄弟，去年選秀前3輪翁瑋均、陳晨威和邱丹首度同場先發出賽，成為最速啟用新人的球隊。猿隊總教練洪一中表示，全世界棒球都在改變，國外職棒用人逐漸年輕化；年輕人若有實力當然要趕快用，「在他們身上看得到未來，今年如果不好，還有明年。」

猿隊近幾年大膽啟用新人，且喜歡在開幕戰讓新人體驗高張力比賽，林承飛在2016年便以18歲又346天成為史上最年輕的開幕戰參賽選手，廖健富去年則以19歲成為中職開幕戰史上最幼齒先發球員，球團認為與其在季後賽「開箱」新人，開幕戰是訓練新人膽量的好機會。

請繼續往下閱讀...

「在我們球隊，你只要有實力，就有機會，沒有非誰不可。」這是洪總的用兵哲學，他說：「總是要找時間練新人，有實力當然要趕快用，現在思維要慢慢改變，美職、日職用人也年輕化，18歲在一軍的很多，日本國家隊22歲、23歲是主力，26歲都算老了。」

過往這種狀況在台灣並非常態，洪總表示，主要是近幾年才開放高中畢業選秀，「現在老將要更努力，才不會取代，以一個35歲和剛投入職棒的選手為例，兩人如果成績都人差不多，當然是先用年輕人，因為年輕選手看得到未來，今年不好，說不定第3年就打起來，但是老的不一樣，是會越用越走下坡，不努力一點，就容易被取代。」

翁瑋均目前在一軍已先發2場，教練團對他的表現相當滿意，洪總期待繼續保持下去，投手教練吳俊良直言，表現完全無法挑剔：「變化球很好，期待直球的品質可以再往上提升，如果好壞球比例再好一點，他的球會更難攻擊。」

▲▼Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼Lamigo桃猿邱丹。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿邱丹。（圖／記者林敬旻攝）

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

關鍵字： Lamigo桃猿陳晨威翁瑋均邱丹中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

推薦閱讀

中職／春訓失速　蘇俊羽修正擺臂找回好感覺

中職／瑞安歸隊再等等　黃甘霖：牛棚需要知念

中職／林祖傑二軍開轟　本周有望歸隊

中職／葉家淇投球「太粗」　蘇俊羽升一軍長中繼

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

林子偉將成第2位獲冠軍戒台灣球員　失業男金柏瑞婉拒出席

日職／王柏融戰軟銀　滿球數保送上壘滑二壘避免雙殺

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳迪老婆挺大肚應援快當爸了

2王柏融戰軟銀2K有1打點　因雨和局收場

3雷槍12日訪台　國泰NBA 3x展風采

4朱育賢再見滿貫要回MVP　猿止敗

5台灣網球小將面臨的困境

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

3膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

4林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

5林子偉成第2位獲冠軍戒台灣球員

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366