中職／選秀前3輪同場先發　猿敢用新人「看得到未來」

▲翁瑋均。（圖／桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿7日對戰中信兄弟，去年選秀前3輪翁瑋均、陳晨威和邱丹首度同場先發出賽，成為最速啟用新人的球隊。猿隊總教練洪一中表示，全世界棒球都在改變，國外職棒用人逐漸年輕化；年輕人若有實力當然要趕快用，「在他們身上看得到未來，今年如果不好，還有明年。」

猿隊近幾年大膽啟用新人，且喜歡在開幕戰讓新人體驗高張力比賽，林承飛在2016年便以18歲又346天成為史上最年輕的開幕戰參賽選手，廖健富去年則以19歲成為中職開幕戰史上最幼齒先發球員，球團認為與其在季後賽「開箱」新人，開幕戰是訓練新人膽量的好機會。

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「在我們球隊，你只要有實力，就有機會，沒有非誰不可。」這是洪總的用兵哲學，他說：「總是要找時間練新人，有實力當然要趕快用，現在思維要慢慢改變，美職、日職用人也年輕化，18歲在一軍的很多，日本國家隊22歲、23歲是主力，26歲都算老了。」

過往這種狀況在台灣並非常態，洪總表示，主要是近幾年才開放高中畢業選秀，「現在老將要更努力，才不會取代，以一個35歲和剛投入職棒的選手為例，兩人如果成績都人差不多，當然是先用年輕人，因為年輕選手看得到未來，今年不好，說不定第3年就打起來，但是老的不一樣，是會越用越走下坡，不努力一點，就容易被取代。」

翁瑋均目前在一軍已先發2場，教練團對他的表現相當滿意，洪總期待繼續保持下去，投手教練吳俊良直言，表現完全無法挑剔：「變化球很好，期待直球的品質可以再往上提升，如果好壞球比例再好一點，他的球會更難攻擊。」

▲Lamigo桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿邱丹。（圖／記者林敬旻攝）



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