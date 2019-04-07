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國中硬聯／林倍存敲勝打彰藝逆轉民德　尖山爆冷勝大理

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▲國中硬式聯賽，彰藝。（圖／學生棒聯提供）

▲國中硬式聯賽，彰藝。（圖／學生棒聯提供）

體育中心／綜合報導

107學年度國中棒球硬式聯賽7日開打，彰化彰藝一路落後到7局上才靠林倍存三壘安打逆轉南市民德，最終以8比6獲勝，新北尖山國中以4比2「爆冷」擊敗傳統強隊大理高中。

彰藝1局上先攻，靠對方失誤及兩支安打先馳得點，呂翊華高飛犧牲打帶1打點，賴承延安打再下一城，取得3比0領先，不過民德1局下立刻反攻，靠著郭承勳三壘安打在內的3安打串聯反超為4比3。

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雙方互有往來，6局結束民德還保有6比4領先優勢，彰藝最後7局上反攻，與首局一樣先靠失誤上壘，高冠群二壘安打打出氣勢，先追回1分，呂翊華單場第2支高飛犧牲打追平為6比6，林倍存掃三壘安打逆轉超前，他再靠林昱佑安打跑回本壘得分，最終彰藝就以2分差獲勝。高冠群投打俱佳，後援3局無失分拿下勝投。

新北尖山第二次參加國中硬式聯賽，面對傳統勁旅北市大理，尖山3局結束還落後大理1分，4局上把握機會從第5棒林誠恩安打帶動，張家豪二壘安打後，蔡邵祈獲得保送，陳柏宇再敲安打形成滿壘，大理換投但沒能止血，投出保送擠回1分，尖山首棒吳冠宏再敲安打帶2打點，最終以4比2逆轉勝，投手曾奕翔完投7局失2分奪完投勝。

關鍵字： 國中硬聯尖山大理彰藝民德
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