張老師專欄／日職開幕熱絡　王柏融、陽岱鋼引人注目

▲王柏融繞場與球迷擊掌感謝球迷。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

2019年日本職棒例行賽上週五〔29日〕正式開戰，第一週央、洋聯各9場比賽都吸引幾近場場爆滿現象，為歷年來罕見現象，旅日陽岱鋼、王柏融及宋家豪均有亮相，表現誠屬不錯。

趁著前一週各隊甫於熱身賽熾熱角逐後，緊接著今年度日本職棒列行賽正式開戰，首週每天各有6場組合逐鹿，泰半均告客滿，就以火腿對歐力士於札幌巨蛋球場的3場比賽，都以4萬1138人次坐收〔總計12萬3414人次〕；福岡巨蛋的軟銀戰西武總人數也有6位數觀之多；另有只能容納3萬觀眾的廣島球場，在巨人對廣島交鋒中還特別增售站票，平均也達3萬1782人次；其餘各組合比賽都有九成以上觀眾人數，綜括首週各場賽事，主場球隊均大發利市，皆大歡喜。

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每年除了大批日本媒體現場採訪，台灣媒體也不甘視弱，派出大批記者團前往第一線採訪，此乃衝著王柏融，造成史無前例現象。不過有一點遺憾的是，國內許多轉播體育運動電視台，竟然僅有FOX提供現場實況轉播服務，其餘電視公司似乎都將算盤掛在脖子〔穩賠不賺的生意不做〕，使得國內球迷極度失望。據悉，FOX電視台為播報王柏融火腿隊的實況，不計賺賠，終究收獲匪淺，收視率大開眼界，尤其該台主播許乃仁轉播日職，了解深奧，對日本職棒之研讀頗有成就，博得熱愛日職棒電視觀眾一致讚賞，咸認是國內轉播日職第一把交椅之主播人選。

今年開幕戰首日的6場逐鹿，都由主場球隊報捷，誠然非常奇特。此外，火腿對歐力士的3連賽，即便歐力士首戰以3比7，吞下連續8年開幕戰敗北的恥辱，惟這3場比賽也都爆滿。

▲日本火腿首賽王柏融球迷。（圖／記者季相儒攝）

根據了解，今年球季開幕戰如此熱烈無比，其實只不過是，強打丸佳浩從廣島轉到巨人，以及台灣〔四割男〕王柏融加盟火腿隊兩大焦點所掀起的轟動罷了！

開幕戰各隊3連戰後，巨人、橫浜及阪神等3隊，各以2勝1負擊潰廣島、中日及養樂多等隊，并列首位央聯；洋聯則有軟銀戰西武的3連勝，最為突出；火腿對歐力士，也以2勝1和與軟銀并列聯盟王座；樂天隊以2勝1負名列第三；此外，羅德、歐力士及西武均落入B段班席次。

旅日台將在開幕戰3場角逐中，均有不同凡響演出，老將陽岱鋼於巨人隊廣島作客的3連戰，場場都擊出安打，目前打擊率為3成33，祗是3場比賽每場都被三振紀錄，並且未能締造打點，此乃美中不足，不過在多達7、8名外野手競逐中，陽岱鋼業已站穩先發之列席位，可賀可喜！

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

具有〔台灣四割男〕雅號的前桃猿強打王柏融，自投效北海道札幌火腿隊後，確係轟動一時，王柏融在熱身賽到開幕戰以來，新聞不斷，炒得相當的熱絡，尤其開幕首仗4次攻擊均為摃龜，讓許多粉絲失望不已，其中還包括前兩場比賽，巧遇王柏融都有肩負〔勝利打點〕機遇，可惜撲空消失，假設其中有一場如願敲出〔再見安打〕，致使火腿隊捷報，身價更高。所幸在眾目睽睽之下，第二、三場都有安打演出，總算讓球迷及火腿隊球團，如願以償。目前他的打擊率2成31在陣中堪稱中上階段的角色。

另有樂天隊投手宋家豪，也有出賽兩場中繼，其中對羅德隊的第3仗，贏得〔中繼點〕榮銜，十分難得，目前他的防禦率為3點86仍是隊中不可或缺的牛棚人選之一。

今〔1〕日按規定移動日口隊休兵，明天起本週率先進行的各隊3連戰賽程為：洋聯─ 樂天對火腿〔樂天球場〕；西武對羅德〔西武巨蛋〕；歐力士對軟銀〔大阪巨蛋〕。央聯─ 巨人對阪神〔東京巨蛋〕；養樂多對橫浜〔神宮球場〕；中日對廣島〔名古屋巨蛋〕，除了樂天對火腿在台灣時間下午3點開賽之外，其餘賽事均為台灣時間下午5開賽。

▲宋家豪。（圖／記者李毓康攝）