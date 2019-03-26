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美媒預測先發打擊前5強　費城人第一，洋基第二

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▲▼費城人霍金斯（左）與哈波（右）（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人被評為為先發陣容戰力第一名（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

大聯盟將於28日迎接開季，美媒《the Score》記者沙基葛特雷伯（Simon Sharkey-Gotlieb）26日公布大聯盟先發陣容打擊前五強球隊，第一至第五名陣容排名分別為費城人、洋基、紅襪、道奇、太空人。

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第一：費城人

費城人在迎來2015年國聯MVP哈波（Bryce Harper）後，陣容戰力瞬間提升，加上原有的席古拉（Jean Segura）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、麥卡臣（Andrew McCutchen）等人，陣中共有四位全明星，霍金斯（Rhys Hoskins）上季更有34轟表現，赫瑞拉（Odubel Herrera）上季也擊出生涯4季最多的22支全壘打，費城人球員星度高，陣容完整，有機會在本季有突破性演出。

第二：洋基

洋基陣容相當豪華，卻因傷兵問題使陣容無法完整發揮，希克斯（Aaron Hicks）春訓時受傷、托洛威斯基（Troy Tulowitzki）與柏德（Greg Bird）至今仍躺在傷兵名單，這使洋基陣容強度大打折扣。但洋基去年仍轟出264支全壘打領先全聯盟，今年若喬志（Aaron Judge）與史丹頓（Giancarlo Stanton）打擊火力能繼續串連，洋基仍非常恐怖。

▲▼洋基史丹頓（左）、喬志（右）（圖／CFP）

▲洋基史丹頓（左）、喬志（右）（圖／CFP）

第三：紅襪

衛冕軍紅襪陣中有上季繳出168支安打的班尼坦迪（Andrew Benintendi）與去年43轟的重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）及34轟的美聯MVP貝茲（Mookie Betts），紅襪今年陣容變動不大，陣容也同樣令人敬畏。

第四：道奇

道奇陣容相當多變靈活，赫南德茲（Enrique Hernandez）、泰勒（Chris Taylor）表現穩定，2017新人王班林格（Cody Bellinger）也即將邁入第三年、莫西（Max Muncy）去年也擊出35發全壘打，連三年都在MVP票選名單內的透納（Justin Turner）、今年趕得上開幕的席格（Corey Seager），更有新同學波洛克（A.J. Pollock）。道奇陣容更可在總教練羅伯茲（Dave Roberts）多元的調度與功能性搭配，用不同種方式擊敗對手。

▲▼國聯冠軍戰G2，道奇，透納（Justin Turner）逆轉兩分砲。（圖／路透社）

▲道奇透納（圖／路透社）

第五：太空人

太空人右打部隊強大，除奧圖維（Jose Altuve）外，潛力新星布萊格曼（Alex Bregman）上季貢獻170支安打含31發全壘打、打點繳出103都是生涯最高，左打也有瑞迪克（Josh Reddick）等人，儘管他們陣容不是最豪華，但他們一局內可掃下大量分數的能力仍相當可怕。

關鍵字： MLB費城人洋基紅襪道奇太空人
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