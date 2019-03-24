鈴木一朗飛美國！前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論　網推爆：超有氣質

▲鈴木一朗引退。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

棒球選手鈴木一朗日前宣布引退，退休記者會上，他表示很感謝愛妻與愛犬陪伴職棒生涯，「一家三口」過著幸福的日子。22日他從日本飛往美國時，鮮少公開露面的妻子鈴木弓子（原姓：福島） 靜靜地走在先生後方，優雅氣質和凍齡容貌引發熱論，日本網友紛紛誇「還是很有氣質欸」、「看不出來50多歲了」。

45歲的鈴木一朗22日從日本前往美國，當天他身穿長袖T恤、頭戴毛帽，後方跟著的是現年53歲的老婆弓子，女方則是黑色上衣配牛仔褲、腳上踩著短靴，穿著雖然休閒、中性，但藏不住嫻靜高雅的氣質；外加曾在西雅圖經營美容沙龍，弓子一頭長髮保養得相當好，給人很溫柔的感覺。

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鈴木一朗在引退記者會上就特別感謝愛妻的付出，說現役期間，弓子在賽前都會準備飯糰給他，大約做了2800個。因為退休後老婆的重擔會減輕許多，鈴木一朗也感性地說，「希望她可以過得輕鬆一點」。

▲鈴木一朗和妻子現身公開場合。（圖／翻攝自Sponichi Annex）

鈴木弓子原名福島弓子，她在1995年與鈴木一朗相識，1997年開始傳出交往消息，過一年後就結婚，鈴木一朗2001年加盟水手隊後，福島弓子也一起到美國生活，照顧他生活起居。

福島弓子很少到大聯盟例行賽觀戰，不過開幕戰或紀錄達成的比賽沒有錯過。曾有報導指出，福島弓子就像「鈴木一朗的時鐘」一樣，幫鈴木一朗排了一半以上的行程，不管是訓練、按摩洗澡，甚至是吃飯等細微時間都被精確地計算著。

以前鈴木一朗最愛早晨吃福島弓子親手做的咖哩飯，但幾乎現在都不吃咖哩，有時候大聯盟球團會有協助外籍球員妻子和小孩生活的翻譯或職員，不過鈴木一朗周邊沒有這樣的人，福島弓子打理一切，幫助鈴木一朗營養管理。

兩人結婚至今24年沒有產子，網路上也有鈴木一朗沒有後代很可惜的言論，雖然有「不孕症」的傳言，但兩人沒有對外公開說明過。儘管如此，如同兒子一般的柴犬「一弓」陪伴著他們，一弓也已經「高齡」18歲，鈴木一朗在退休記者會忍不住說，「看他這樣每天晃呀晃，我不努力不行了。」

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