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難忘洋基同隊時光　田中將大談鈴木一朗：雲端上的存在

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記者楊舒帆／綜合報導

鈴木一朗退休，日本眾球星紛紛表達不捨，曾與他在洋基當隊友的田中將大談到這位畫下傳奇的前輩，直呼他是「雲端上的存在。」

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田中將大與鈴木一朗曾在2009年經典賽同隊，一起幫助日本隊拿下連續兩屆的冠軍，然後2014年田中將大轉戰洋基隊與鈴木一朗成為隊友，他曾說，「能和鈴木一朗一起打球，度過了很珍貴的時光。做為1個職業球員，一朗面對比賽的態度很真摯，我從他身上學到了很多。」

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不過兩人同隊沒有上演投打對決，直到鈴木一朗2015年到馬林魚後，6月16日上演同鄉兼前隊友的「神之對決」，鈴木一朗前兩打席都敲出安打，第三打席讓鈴木一朗揮空三振。

鈴木一朗出賽數銳減，沒有再對過田中將大，如今宣布退休，田中將大也在推特上吐露對前輩的敬佩，他說，「和一朗在2009年和洋基時代當隊友時，是很不真實的感覺，一朗對我來說是那麼的偉大，是雲端上的存在。」

田中將大還說，「這些一點點當隊友一起打球的時間，之後又成為敵隊能在場上決勝負，感到非常的光榮，現役的生活，真的辛苦了。」

▲▼田中將大發表鈴木一朗退休的相關推文。

關鍵字： 田中將大鈴木一朗
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