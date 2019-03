鈴木一朗4局下被換掉全場起立鼓掌　兩打席選1保送

▲水手鈴木一朗。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打由水手隊出戰運動家隊,先發9棒右外野手鈴木一朗,首打席飛球出局,第二打席纏鬥9球選到保送,四局下,水手教練換下鈴木一朗,滿場球迷起立鼓掌,一朗也向看台觀眾致意,運動家休息室也報以熱烈掌聲,此戰雙方形成打擊大戰,目前水手以6比4暫時領先。

海外開幕戰首戰由水手岡薩雷斯(Marco Gonzales)對決運動家費爾斯(Mike Fiers),這也是兩人生涯首度擔任開幕戰先發。首局下,岡薩雷茲就遭到砲轟,皮斯卡提(Stephen Piscotty)轟出陽春砲,幫助運動家先馳得點。

The first home run of the year for Stephen Piscotty. We can all go to sleep now, right? pic.twitter.com/aNWo8UjyKw