鈴木一朗4局下被換掉全場起立鼓掌　兩打席選1保送

▲水手鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟海外開幕戰20日開打由水手隊出戰運動家隊，先發9棒右外野手鈴木一朗，首打席飛球出局，第二打席纏鬥9球選到保送，四局下，水手教練換下鈴木一朗，滿場球迷起立鼓掌，一朗也向看台觀眾致意，運動家休息室也報以熱烈掌聲，此戰雙方形成打擊大戰，目前水手以6比4暫時領先。

海外開幕戰首戰由水手岡薩雷斯（Marco Gonzales）對決運動家費爾斯（Mike Fiers），這也是兩人生涯首度擔任開幕戰先發。首局下，岡薩雷茲就遭到砲轟，皮斯卡提（Stephen Piscotty）轟出陽春砲，幫助運動家先馳得點。

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The first home run of the year for Stephen Piscotty. We can all go to sleep now, right? pic.twitter.com/aNWo8UjyKw — Dieter Kurtenbach (@dkurtenbach) March 20, 2019

二局下，平德（Chad Pinder）安打上壘，下一棒歐森（Matt Olsen）打進守備佈陣，但水手希利（Ryon Healy）傳球失誤，雙殺不成送對手站上二、三壘，接著桑米恩（Marcus Semien）安打送回1分，以2比0領先水手。

三局上，貝克漢揮出安打，費爾斯面對鈴木一朗第一球就是大暴投，第二球一朗積極出棒，擊成內野上方飛球出局，接著戈登（Dee Gordon）穿越安打送回二壘隊友先追1分，隨後桑塔納（Domingo Santana）轟出滿貫砲，幫助水手以5比2逆轉超前。

Domingo Santana hits a GRAND SLAM! pic.twitter.com/nwirkFqbIn — Pitcher List (@PitcherList) March 20, 2019

三局下，運動家馬上用全壘打回敬，戴維斯（Khris Davis）兩分砲，追成4比5一分差距。四局上鈴木一朗的第二打席，看了4球後才出棒，接著連4球都打成界外球，最後保送上壘，隨後二、三壘有人，漢尼格（Mitch Haniger）高飛犧牲打，打進水手第6分。

Khris Davis absolutely...KRUSHED his first HR of the year. pic.twitter.com/lJsEJ5Al7H — Pitcher List (@PitcherList) March 20, 2019

鈴木一朗與日職熱身賽兩場6打席沒有安打，本季開幕戰兩打席選到1次保送，安打依舊還沒開張，四局下被換下場休息，將一壘手布魯斯（Jay Bruce）調至右外野，沃格爾巴赫（Daniel Vogelbach）登場負責鎮守一壘。