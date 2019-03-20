運動雲

> >

中職／桃猿會見總統蔡英文　劉保佑大吐職棒經營太辛苦

ETtoday運動雲

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／台北報導

Lamigo桃猿20日受邀進總統府會見蔡英文，董事長利用機會跟總統蔡英文大談經營職棒的辛苦，他說：「如果職棒是可以賺錢的行業，有誰不要進來做。」

劉保佑表示，桃猿這幾年積經與日本職棒交流，去年2月28日到日本北海道跟日本火腿隊比賽，今年2月28日則是日本職棒樂天金鷹來台，12來跟日本職棒巨人、羅德、火腿及樂天4支球隊打過，亞職大賽跟三星比賽2次都贏，可見運動可以幫忙國際能見度，深刻感受到運動的力量。

請繼續往下閱讀...

他提起棒球對於經商的棒球，「12年前墨西哥州長來台招商，一開始大家談話都很嚴肅，但我提到有一支職棒隊，他馬上回問，是真的嗎？我馬上介紹球隊，他就從包包裡拿出帽子和棒球送我，還說他阿公以前是大聯盟球員，因此大家就聊開，場面變得輕鬆，有一次墨西哥總統還到我工廠剪綵，之後缷任來台，我還請他吃飯，就是因為棒球提高公司能見度。」

劉保佑再說明，去年跟領隊劉玠廷到加拿大、邁可密、墨西哥經商，白天做生意、晚上有時間就看比賽，去邁阿密看了陳偉殷比賽，那一場比賽陳偉殷贏了，還是教士小聯盟主場看比賽，大熱天下午還有1萬5000人看比賽，連小聯盟球場都只有羨慕的份。

講到這裡，劉保佑表示，目前中職4隊經營很辛苦，尤其是桃猿更辛苦，招商很困難，第5隊才剛要產生，第6隊在哪裡？這行業太辛苦，「沒有人問我怎麼樣辛苦，只有國家隊需要人，就叫我要出人、我愛國？為什麼可以賺錢的行業？有誰不要進來做？」

劉保佑表示，政府要在國家體育政策上協助職棒，「上有好者、下必甚焉」，政治人物懂不懂棒球，一聽就很清楚，不懂的根本談不下去。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男友劈腿！熱褲女當街狂譙　下秒含淚脫衣…路人全傻

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

桃猿吉祥物偷襲熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

楚特延長合約12年4億3千萬美元　比哈波還威猛

建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇　皮爾斯的理由「很現實」

楚特12年4.3億合約中無逃脫條款　在天使養老待到39歲

天使曾兩度長約投資失利　提前續約楚特已經是賺到了

讀者回應

﻿

最新新聞

1桃猿還在賠錢　劉保佑：觀眾不增加

2會見總統　劉保佑大吐職棒經營辛苦

3柯瑞Q3飆22分　柯爾享受看秀

4羅素砍新高44分　領軍大逆轉國王

5中華U23男足出發柬埔寨迎戰奧運資格

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2桃猿吉祥物熊抱　蔡英文一臉驚訝

3楚特延長合約12年4億3千萬美元

4真理建議湖人抽到狀元籤就交易詹皇

5楚特合約無逃脫　在天使待到39歲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

新竹趕不及2021年主場　味全龍：會在企畫書說明

味全龍主場在新竹？　林智堅：老天爺冥冥中安排

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366