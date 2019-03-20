中職／桃猿會見總統蔡英文　劉保佑大吐職棒經營太辛苦

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／台北報導

Lamigo桃猿20日受邀進總統府會見蔡英文，董事長利用機會跟總統蔡英文大談經營職棒的辛苦，他說：「如果職棒是可以賺錢的行業，有誰不要進來做。」

劉保佑表示，桃猿這幾年積經與日本職棒交流，去年2月28日到日本北海道跟日本火腿隊比賽，今年2月28日則是日本職棒樂天金鷹來台，12來跟日本職棒巨人、羅德、火腿及樂天4支球隊打過，亞職大賽跟三星比賽2次都贏，可見運動可以幫忙國際能見度，深刻感受到運動的力量。

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他提起棒球對於經商的棒球，「12年前墨西哥州長來台招商，一開始大家談話都很嚴肅，但我提到有一支職棒隊，他馬上回問，是真的嗎？我馬上介紹球隊，他就從包包裡拿出帽子和棒球送我，還說他阿公以前是大聯盟球員，因此大家就聊開，場面變得輕鬆，有一次墨西哥總統還到我工廠剪綵，之後缷任來台，我還請他吃飯，就是因為棒球提高公司能見度。」

劉保佑再說明，去年跟領隊劉玠廷到加拿大、邁可密、墨西哥經商，白天做生意、晚上有時間就看比賽，去邁阿密看了陳偉殷比賽，那一場比賽陳偉殷贏了，還是教士小聯盟主場看比賽，大熱天下午還有1萬5000人看比賽，連小聯盟球場都只有羨慕的份。

講到這裡，劉保佑表示，目前中職4隊經營很辛苦，尤其是桃猿更辛苦，招商很困難，第5隊才剛要產生，第6隊在哪裡？這行業太辛苦，「沒有人問我怎麼樣辛苦，只有國家隊需要人，就叫我要出人、我愛國？為什麼可以賺錢的行業？有誰不要進來做？」

劉保佑表示，政府要在國家體育政策上協助職棒，「上有好者、下必甚焉」，政治人物懂不懂棒球，一聽就很清楚，不懂的根本談不下去。