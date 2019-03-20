豪斯成功扮演火箭奇兵　打法完美融入休士頓

▲豪斯面對老鷹命中6記三分求創生涯新高。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭20日踢館老鷹，最終以121比105取得3連勝，本戰火箭能夠順利取勝除了先發的出色發揮之外，板凳出發的豪斯(Danuel House Jr.)更成功扮演奇兵，全場投進6記三分刷新紀錄，加上他的策應能力，同樣帶給球隊很大幫助，豪斯儼然已成為休士頓最重要的板凳戰力。

豪斯本季與火箭關係相當微妙，當初休士頓少了亞瑞沙(Trevor Ariza)這名重要的側翼戰力，加上又陷入傷兵潮，讓火箭從發展聯盟找來了豪斯，他加入火箭後也帶給球隊正向幫助。在25場比賽中，豪斯繳出了9分，3.6籃板，1助攻的數據，但雙方簽訂的雙向合約到期後，火箭卻只願意提供3年底薪保障合約，但豪斯相當不滿，他們經紀團隊是想得到年薪300萬左右的多年合約。

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▲豪斯打法相當適合火箭體系。（圖／CFP）



最後雙方談判破局，豪斯也回到發展聯盟繼續征戰，他還在網路上怒嗆火箭目光短淺，當時外界都認為他不會再回去休士頓的陣容當中，但最終因為火箭仍有傷兵，豪斯也因此再度被召回，在16日面對太陽還直接擔任先發，貢獻18分，3籃板的漂亮數據，也成功站穩球隊輪換陣容。

面對老鷹一戰，豪斯再度發揮重要作用，他替補登場33分鐘，12投6中攻下賽季新高19分，3籃板，2助攻，同時這6記全是三分球，也刷新生涯三分進球紀錄。

豪斯的打法與火箭完美融合，本季他一共出手184次，命中88球，其中三分出手123次，完全符合休士頓的「魔球理論」，加上他也能衝擊籃框，又有著一定的策應能力，可以帶給隊友許多幫助，從他的上場時間來看，已經成功贏得教練團信任，豪斯也會是火箭衝擊總冠軍的重要拼圖。

▲豪斯出色表現已經成功站穩輪替陣容。（圖／CFP）