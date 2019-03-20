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桃猿吉祥物偷襲熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

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▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者歐建智／台北報導

總統蔡英文20日接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊，卻被桃猿隊吉祥物「猿氣小子」突然從後面熊抱，蔡英文張大嘴巴露出驚訝的表情。

去年開始總統蔡英文從接見2017年中職總冠軍球隊Lamigo桃猿隊，桃猿隊去年奪得2連霸，蔡英文20日再接見中職2018年總冠軍Lamigo桃猿隊，連2年接見桃猿。

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總統蔡英文說：「去年創造歷史接見台灣大賽總冠軍，形成傳統要一次一次辦下去。」

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

當蔡英文在致詞時看到吉祥物「猿氣小子」站在旁邊，忍不住脫稿講出，「桃猿吉祥物站在哪裡很可愛，講到一半看到一張可愛的面孔站在哪裡，忍不住要停下來。」

接見儀式完成之後，蔡英文跟LamiGirls合照時，「猿氣小子」站在總統的後方，突然間雙方從後面抱住總統，蔡英文被突如其來的熊抱，露出驚訝的表現，很開心的跟著LamiGirls、「猿氣小子」合照。

蔡英文對於被「猿氣小子」後面熊抱，她說：「我的隨扈到哪裡去了。」

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼總統接見「2018年中華職棒總冠軍Lamigo桃猿隊」 蔡英文遭球隊吉祥物從背後偷襲環抱 露出驚訝表情連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

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