大專明星隊名單延至21日公布　文化教頭陳進財領軍

▲文化教練陳進財領軍大專明星隊。(圖／大專體總提供)



記者路皓惟／天母報導

107學年度大專棒球聯賽冠軍戰19日落幕，由文化大學抱走冠軍達成二連霸，大專明星隊將由文大教練陳進財帶隊，不過原訂今日出爐的大專明星隊30人名單，中華棒協表示將延後至21日公布。

棒協今年改變國家隊培訓隊組訓方式，過往在5月春季聯賽後才啟動選訓作業，今年則提前到春季聯賽之前，由社會人明星隊與大學明星隊於3月25日至4月1日，在斗六棒球場展開7場對抗賽，選出業餘國家培訓隊名單。

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本學年度大專棒聯參賽學校名單中，有多位U23世界盃中華隊成員，包括江國豪(台體)、鄭浩均(國體)、吳承諭(開南)、藍愷青(國體)、蘇俊璋(文化)等好手，本次有望再度入選大專明星隊。

▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）



本次大專明星隊總教練由大專聯賽冠軍隊總教練擔綱，由文化大學取得資格，因接下來還有春季聯賽事，廖敏雄將以備戰春季聯賽、協會盃、梅花旗賽事為主，大專明星隊確定由教練陳進財領軍，這將是他自2004年世大棒後，再度執掌中華隊兵符。

至於社會人明星隊已經在2月底出爐，由台電總教練李盈南領軍，陣容不乏亞運班底，包括「抗韓英雄」吳昇峰，以及黃健隆、蔡偉凡、王政浩、陳偉志、陳孝允等30人，目前他們已經在斗六集訓，準備迎戰大專的學弟。

▲國體鄭浩均。（圖／記者張克銘攝）