運動雲

> >

大專明星隊名單延至21日公布　文化教頭陳進財領軍

ETtoday運動雲

▲大專盃，文化總教練陳進財。(圖／大專體總提供)

▲文化教練陳進財領軍大專明星隊。(圖／大專體總提供)

記者路皓惟／天母報導

107學年度大專棒球聯賽冠軍戰19日落幕，由文化大學抱走冠軍達成二連霸，大專明星隊將由文大教練陳進財帶隊，不過原訂今日出爐的大專明星隊30人名單，中華棒協表示將延後至21日公布。

棒協今年改變國家隊培訓隊組訓方式，過往在5月春季聯賽後才啟動選訓作業，今年則提前到春季聯賽之前，由社會人明星隊與大學明星隊於3月25日至4月1日，在斗六棒球場展開7場對抗賽，選出業餘國家培訓隊名單。

請繼續往下閱讀...

本學年度大專棒聯參賽學校名單中，有多位U23世界盃中華隊成員，包括江國豪(台體)、鄭浩均(國體)、吳承諭(開南)、藍愷青(國體)、蘇俊璋(文化)等好手，本次有望再度入選大專明星隊。

▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）

▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）

本次大專明星隊總教練由大專聯賽冠軍隊總教練擔綱，由文化大學取得資格，因接下來還有春季聯賽事，廖敏雄將以備戰春季聯賽、協會盃、梅花旗賽事為主，大專明星隊確定由教練陳進財領軍，這將是他自2004年世大棒後，再度執掌中華隊兵符。

至於社會人明星隊已經在2月底出爐，由台電總教練李盈南領軍，陣容不乏亞運班底，包括「抗韓英雄」吳昇峰，以及黃健隆、蔡偉凡、王政浩、陳偉志、陳孝允等30人，目前他們已經在斗六集訓，準備迎戰大專的學弟。

▲鄭浩均。（圖／記者張克銘攝）

▲國體鄭浩均。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 大專棒聯文化大學大專明星隊社會人明星隊
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

大逆轉／沒錢多買機票！　失業男阻妻同赴美抓狂緊跟「4樓狠扔」

熱門新聞

快訊／「香港飛魚」杜敬謙練泳暈倒　急救不治得年26歲

林書豪11投7中谷底反彈飆20分　狂切找回準度隊友好嗨揮毛巾

費城人9連敗仍在休息室打電動　桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃　勇士難阻馬刺9連勝

「這網友厲害到爆」　鄧紫棋、林書豪相見歡

林書豪對尼克砍20分創轉隊新高　暴龍128比92輕鬆獲勝

讀者回應

﻿

最新新聞

1中學五人南澳小個子游森拼國手

2中學五人高中決賽展開　民雄拼三連霸

3文化制霸　廖敏雄：沒奪冠會不舒服

4郭阜林開轟成空響　悍將賞獅首敗

5中華男足友誼賽0比0踢平緬甸

熱門新聞

1「香港飛魚」練泳猝死得年26

2林書豪反彈飆20分　隊友好嗨揮毛巾

3桑塔納球棒砸爛電視教訓隊友

4柯瑞從「後場」三分線飆進61呎投籃

5這網友厲害到爆　鄧紫棋、豪哥相見歡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

光復高中隨隊教師信守承諾進4強爬進球場

07/29 兄弟 vs 富邦 賽前，張立昂與葉星辰聯手進行開球，為比賽拉開序幕

萬人北海岸齊跑萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會紀錄！

猿征羅德／王柏融見前隊友好開心 洪總送芒果乾台灣味

下勾投手生存之道

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366