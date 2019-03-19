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大專棒聯／文化、開南搶王座　賽後選出大專明星隊名單

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▲開南總教練郭李建夫、文化大學總教練廖敏雄大專冠軍戰對決。（圖／記者張克銘攝）

▲開南總教練郭李建夫、文化大學總教練廖敏雄大專冠軍戰對決。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／台北報導

大專棒球運動聯賽公開組一級19日下午5點將展開107學年度冠軍戰，由衛冕軍文化大學迎戰開南大學，賽後馬上選出大專明星隊30人，將於下周與社會人明星隊交手。

衛冕軍文化大學已經連4屆闖進冠軍戰，期間共拿兩座冠軍，其中105學年度在冠軍戰不敵開南大學，相隔一年再碰頭，誰能搶下王座，就在19日揭曉。

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中華棒協今年改變國家隊培訓隊組訓方式，過往在5月春季聯賽後才啟動選訓作業，今年則提前到春季聯賽之前，由社會人明星隊與大學明星隊於3月25日至4月1日，在斗六棒球場展開7場對抗賽，選出業餘國家培訓隊名單。

社會人明星隊已經在2月底出爐，由台電總教練李盈南領軍，陣容不乏亞運班底，包括「抗韓英雄」吳昇峰，以及黃健隆、蔡偉凡、王政浩、陳偉志、陳孝允等30人，目前他們已經在斗六集訓，準備迎戰大專的學弟。

大專明星隊總教練由大專聯賽冠軍隊總教練擔綱，文化大學總教練廖敏雄尚未國家隊總教練經驗，開南大學總教練郭李建夫則是從2014年至2017年擔任成棒隊總教練，拿過U21世界盃、世大運冠軍，兩人過去皆是職棒經驗豐富的球員，一投一打曾在1992年巴塞隆納奧運拿下銀牌，誰能掌大專明星隊隊兵符值得關注。

大專明星隊名單也將於冠軍戰後馬上開會挑出，大專強投江國豪(台體)、鄭浩均(國體)、吳承諭(開南)、藍愷青(國體)、蘇俊璋(文化)去年都出征過U23，大專聯賽表現出色有望再披中華隊戰袍，文化二刀流林安可及攻守俱佳的內野手李凱威也有機會再入選。

關鍵字： 大專棒聯文化大學開南大學
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