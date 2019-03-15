大專棒聯／衛冕軍文化差點掰了　逼和台體驚險進四強

▲107大專棒聯文化大學驚險晉級四強。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／台中報導

今15日大專棒球聯賽八強複賽最後一天，文化大學有不能輸的壓力，開局就先丟掉2分，但文化在五局上靠董秉軒適時安打追平，不過兩隊打線始終欠缺關鍵一棒，終場戰成2比2平手，衛冕軍文化大學驚險挺進四強。

首局下台體在兩出局後發動攻勢，洪瑋漢和林郁祐連續兩支二壘安打先馳得點，接著林澤彬在從李承風手中掃出三壘安打，替台體取得2比0領先。二局上，文化蔣少宏揮出二壘安打，隨後靠對方三壘手失誤，跑回文化第1分。

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五局上，文化大學的攻勢從兩出局開始，蔣少宏和戴云真選獲保送，董秉軒適時安打追成2比2平手，戰局回到原點。九局上，文化攻佔三壘，劉家良內野滾地球，曾宸佐遭觸殺在本壘之前，隨後高偉強盜上二壘，郭天信擊出內野沖天炮出局，文化再次錯過得分良機。

▲文化大學董秉軒適時一擊打回追平分。（圖／記者路皓惟攝）



九局下，台體柯育民安打上壘，王偉丞獲得故意四壞，張文漢三壘線邊強勁滾地球，郭天信接球後先踩三壘封殺，再傳向一壘完成雙殺守備，文化與台體之戰以和局收場，文化以複賽第3名晉級四強。

文大總教練廖敏雄表示，「感謝老天爺眷顧我們，這一路走來很辛苦，投手受傷的一大堆，打線表現也不如預期，這次拼死拼活晉級，至少老天肯定我們的努力，給我們機會。」廖敏雄指出，四強前將要好好調整打線，跟球員提點觀念問題，建立起球員信心。

台體總教練林宗毅則表示，「我們也盡力了，全力以赴打這場比賽。今天是有蠻多機會，但就是屢攻不下，很可惜！」他認為，這次球隊打擊方面成長很多，特別點名宗秉毅、林澤彬表現優異，反倒是投手部分比較擔心，控球跟之前打梅花旗時有些落差。

▲台灣體大以複賽第2晉級四強。（圖／記者路皓惟攝）