運動雲

> >

大專棒聯／衛冕軍文化差點掰了　逼和台體驚險進四強

ETtoday運動雲

▲107大專棒聯,文化大學驚險晉級四強,投手李承風、蘇俊璋 、內野手董秉軒。（圖／記者路皓惟攝）

▲107大專棒聯文化大學驚險晉級四強。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／台中報導

今15日大專棒球聯賽八強複賽最後一天，文化大學有不能輸的壓力，開局就先丟掉2分，但文化在五局上靠董秉軒適時安打追平，不過兩隊打線始終欠缺關鍵一棒，終場戰成2比2平手，衛冕軍文化大學驚險挺進四強。

首局下台體在兩出局後發動攻勢，洪瑋漢和林郁祐連續兩支二壘安打先馳得點，接著林澤彬在從李承風手中掃出三壘安打，替台體取得2比0領先。二局上，文化蔣少宏揮出二壘安打，隨後靠對方三壘手失誤，跑回文化第1分。

請繼續往下閱讀...

五局上，文化大學的攻勢從兩出局開始，蔣少宏和戴云真選獲保送，董秉軒適時安打追成2比2平手，戰局回到原點。九局上，文化攻佔三壘，劉家良內野滾地球，曾宸佐遭觸殺在本壘之前，隨後高偉強盜上二壘，郭天信擊出內野沖天炮出局，文化再次錯過得分良機。

▲107大專棒聯,文化大學驚險晉級四強,投手李承風、蘇俊璋 、內野手董秉軒。（圖／記者路皓惟攝）

▲文化大學董秉軒適時一擊打回追平分。（圖／記者路皓惟攝）

九局下，台體柯育民安打上壘，王偉丞獲得故意四壞，張文漢三壘線邊強勁滾地球，郭天信接球後先踩三壘封殺，再傳向一壘完成雙殺守備，文化與台體之戰以和局收場，文化以複賽第3名晉級四強。

文大總教練廖敏雄表示，「感謝老天爺眷顧我們，這一路走來很辛苦，投手受傷的一大堆，打線表現也不如預期，這次拼死拼活晉級，至少老天肯定我們的努力，給我們機會。」廖敏雄指出，四強前將要好好調整打線，跟球員提點觀念問題，建立起球員信心。

台體總教練林宗毅則表示，「我們也盡力了，全力以赴打這場比賽。今天是有蠻多機會，但就是屢攻不下，很可惜！」他認為，這次球隊打擊方面成長很多，特別點名宗秉毅、林澤彬表現優異，反倒是投手部分比較擔心，控球跟之前打梅花旗時有些落差。

▲107大專棒聯,台灣體大,台體。（圖／記者路皓惟攝）

▲台灣體大以複賽第2晉級四強。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯文化大學台灣體大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

感情糾紛想不開　20歲女「爬到3樓」在媽媽面前一躍而下

熱門新聞

SBL／收海量投訴才禁賽蘇翊傑　麥班達：盼球迷儘早投訴

中職／一直在3A不如來台灣　艾銳克：這裡投手控球很好

林書豪與小賈索互讓空檔三分　第2度先發「回歸正軌」

林書豪先發拿9分7籃板　詹皇猛秀爆扣掃29分仍不敵暴龍

卡森斯誤傳給在板凳頭披毛巾的柯瑞　賽後又被咖哩騙了一次

中職／遭林羿豪頭部觸身球打中　林智勝傷退

讀者回應

﻿

最新新聞

1兩度對猿開轟　李杜軒：運氣好

2老鷹為何買斷而不是交易豪哥？

3約基奇成金塊15年第一位絕殺中鋒

4傷兵困擾　南山4強前景打問號

5王溢正重返日職初登板球場

熱門新聞

1SBL／收海量投訴達欣禁賽蘇翊傑

2一直在3A不如來台灣　艾銳克

3林書豪與小賈索互讓空檔三分

4豪哥先發拿9+7　暴龍擊落湖人

5表弟誤傳給在板凳的柯瑞糗翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

兆豐千萬贊助統一獅　凃忠正：有情人終成眷屬

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

下勾投手生存之道

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366