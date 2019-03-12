運動雲

> >

大專棒聯／鄭浩均燃燒137球完投　率國體6比4擊敗台體

ETtoday運動雲

▲鄭浩均。（圖／記者張克銘攝）

▲國體先發鄭浩均完投9局率隊奪勝。（圖／記者張克銘攝）

記者路皓惟／台中報導

107學年度大專棒球聯賽12日八強複賽，國立體大先發鄭浩均肩負奪勝重任，霸氣燃燒137球飆出9局完投，六局下歐晉揮出致勝二壘安打，終場國體以6比4擊敗台灣體大，目前複賽戰績2勝1敗。

三局上，台體張文賢選到四壞保送開啟球隊攻勢，宗秉毅右外野安打，柯育民短打護送隊友站上二、三壘，接著鄭浩均自爆丟出暴投，捕手回傳球也發生失誤，壘上兩名跑者回到本壘，台體2比0先馳得點。

請繼續往下閱讀...

三局下，台體先發呂詠臻投球突然找不到準心，丟出3個四壞球、1個觸身球，國體大靠4次四死球追回1分。五局上，洪瑋漢敲出帶有1分打點安打，接著他發動盜壘，國體捕手吳家洋傳偏，球一路滾到外野，跑上三壘的洪瑋漢再趁著鄭浩均暴投，回到本壘，台體擴大至4比1領先。

此戰鄭浩鈞飆出149公里速球，全場失掉4分，其中2分都是因暴投導致，總教練陳炫琦表示，「他的變化球控制能力要再加強，常常投挖地瓜，前面2分就是這樣掉的。我們要求他變化球的控球要更好一點，有時候球太早落地，捕手也很難擋。」

▲歐晉。（圖／記者張克銘攝）

▲歐晉。（圖／記者張克銘攝）

台體在五局下出現滿壘危機，林楷錡掃出二壘安打，帶有2分打點，幫助國體追到1分差。六局下，台體外野手邱辰接球失誤釀禍，曾翰宇靠著李承恩深遠二壘安打回到本壘追平比數，歐晉再補上關鍵二壘安打，國體以5比4反超前。八局下，歐晉扛一發深遠二壘安打，替國體追加保險分，終場國體以2分差贏得勝利。

國體當家四棒歐晉3打數2安打，兩支安打都是二壘安打替球隊建功，貢獻2分打點，他表示，「教練提醒我去跟著投手的節奏打，六局下兩好球時候，看到差不多就積極出棒。八局下是剛好抓到對方變化球失投。」

這是鄭浩均近2年來第一次的完投，陳炫琦表示，「本來就設定要給他投完，因為還沒有百分百晉級四強，球隊必須仰賴他，如果分數沒被拉開就繼續投，也算是他的一次突破。」而此戰藍愷青沒有登板，可保留戰力到下一場出賽，陳炫琦指出，下一戰他將先發或是重要時候中繼，全力爭取四強門票。

▲107大專棒球聯賽,國立體大,國體,藍愷青。（圖／記者路皓惟攝）

▲國體藍愷青。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 大專棒聯國立體大台灣體大鄭浩均
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

熱門新聞

勇士末節崩盤敗給爐主太陽　柯爾疑飆髒話罵「我受夠格林」

徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

伊巴卡鎖喉遭驅逐、林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

準備好再挑戰職棒　蔡仲南：濫竽充數會影響比賽品質

洋基新同學歐塔維諾大幅度二縫線配滑球　隊友：太噁心了！

看林書豪背後妙傳製造犯規上罰球線　羅瑞笑了還擁抱打氣

讀者回應

﻿

最新新聞

1衛少再槓爵士球迷

2鄭浩均完投　率國體6比4擊敗台體

3暴龍傷了羅瑞　伊巴卡恐被禁賽3到5場

4威廉斯板凳總得分史上第一

5戴資穎世界球后118周　備戰大馬公開賽

熱門新聞

1勇士主帥疑飆髒話罵「我受夠格林」

2【獨家】徐生明遺孀拜會魏應充　味全龍教練名單4月初出爐

3林書豪8分　騎士25分差爆冷暴龍

4蔡仲南：濫竽充數會影響職棒品質

5歐塔維諾誇張滑球　隊友：太噁心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366