大專棒聯／吳俊杰變化球發威飆15K　開南複賽3勝進四強

▲大專棒聯，開南晉級四強。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大專棒球運動聯賽公開組一級11日複賽，吳俊杰先發8局展現K功，共飆出15次三振，創生涯新高，率領開南大學以4比1拿下勝利，目前積分高達15分領先群雄，已經拿下四強賽門票，郭李建夫大讚吳俊杰指叉球投得好，也認為球員在比賽後段總是不放棄搶勝，是晉級四強的關鍵之一。

吳俊杰投手丘上威風八面，他以變化球為主，搶到好球數後，變化球時機點用得好，屢屢飆出三振。唯一兩支安打，馮子峻4局上兩出局後安打留下殘壘，7局上保送後被蔡維凡掃出二壘安打失1分，吳俊杰說，「第一支安打是打者跟曲球跟得好，第二支是有點失投。」

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用反向思考成為吳俊杰奪三振的關鍵，他透露，「對方應該會認為我直球好會多丟直球，教練也有提醒我這點，所以這場決定多用變化球，指叉球、滑球、曲球都不錯，投在對的時機點，但後面也有把直球比例提高。」

開南打線前5局受制於大同投手黃昰豪，6局下朱祥麟獲得保送，莊凱文安打推進，再靠滾地球得分，7局上大同追平，關鍵7局下，開南靠著徐威程安打帶動攻勢，湯家豪、江柏豪接連安打發威再添3分超前，吳俊杰投完8局用114球，飆15K，只有1次保送，最後再由吳承諭登板飆3K守住勝利。

開南總教練郭李建夫表示，「吳俊杰投得很好，變化球有準度，指叉球投得很好，球速也有出來約144公里至145公里，唯一被安打有點失投。」目前開南複賽3連勝，帳面上連勝，但其實都在比賽後段才拿下關鍵分數，郭李建夫表示，「球員精神、毅力不錯，不會因為前面打不到就放棄，不輕易放棄。」

開南積分以15分獨走搶進四強，大同學院、文化大學、台灣體大目前9分居後，國立體大7分，其他3支四強球隊尚未明朗。

▲大專棒聯，開南吳俊杰。（圖／記者楊舒帆攝）