運動雲

> >

大專棒聯／吳俊杰變化球發威飆15K　開南複賽3勝進四強

ETtoday運動雲

▲大專棒聯，開南吳俊杰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯，開南晉級四強。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台中報導

大專棒球運動聯賽公開組一級11日複賽，吳俊杰先發8局展現K功，共飆出15次三振，創生涯新高，率領開南大學以4比1拿下勝利，目前積分高達15分領先群雄，已經拿下四強賽門票，郭李建夫大讚吳俊杰指叉球投得好，也認為球員在比賽後段總是不放棄搶勝，是晉級四強的關鍵之一。

吳俊杰投手丘上威風八面，他以變化球為主，搶到好球數後，變化球時機點用得好，屢屢飆出三振。唯一兩支安打，馮子峻4局上兩出局後安打留下殘壘，7局上保送後被蔡維凡掃出二壘安打失1分，吳俊杰說，「第一支安打是打者跟曲球跟得好，第二支是有點失投。」

請繼續往下閱讀...

用反向思考成為吳俊杰奪三振的關鍵，他透露，「對方應該會認為我直球好會多丟直球，教練也有提醒我這點，所以這場決定多用變化球，指叉球、滑球、曲球都不錯，投在對的時機點，但後面也有把直球比例提高。」

開南打線前5局受制於大同投手黃昰豪，6局下朱祥麟獲得保送，莊凱文安打推進，再靠滾地球得分，7局上大同追平，關鍵7局下，開南靠著徐威程安打帶動攻勢，湯家豪、江柏豪接連安打發威再添3分超前，吳俊杰投完8局用114球，飆15K，只有1次保送，最後再由吳承諭登板飆3K守住勝利。

開南總教練郭李建夫表示，「吳俊杰投得很好，變化球有準度，指叉球投得很好，球速也有出來約144公里至145公里，唯一被安打有點失投。」目前開南複賽3連勝，帳面上連勝，但其實都在比賽後段才拿下關鍵分數，郭李建夫表示，「球員精神、毅力不錯，不會因為前面打不到就放棄，不輕易放棄。」

開南積分以15分獨走搶進四強，大同學院、文化大學、台灣體大目前9分居後，國立體大7分，其他3支四強球隊尚未明朗。

▲大專棒聯，開南吳俊杰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒聯，開南吳俊杰。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 大專棒聯開南大學吳俊杰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

熱門新聞

林書豪砍11分秀「no look pass」賞白邊火鍋　暴龍21分滅火

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

林書豪膝蓋擦傷2處濺血　奮力抄球摔倒卻被吹犯規讓主帥傻眼

影／抱歉讓老三揹黑鍋　魏應行：解散味全龍是我的決定

中職／大帝士樂意當味全教練　魏應充：有龍迷真好

味全組隊李承恩更篤定選秀　歐晉：還要再跟家人討論

讀者回應

﻿

最新新聞

1王建民指點　林政賢動作砍掉重練

2周定洋六月有望再進國家隊

3施子謙談約僅差細節　要助獅奪冠

4唐西奇三分後撤步命中率僅次哈登

5歐塔維諾誇張滑球　隊友：太噁心

熱門新聞

1豪哥砍11分秀「no look pass」美技

2戴資穎遭陳雨菲直落二　無緣三連霸

3豪哥膝蓋2處濺血苦笑：還被吹犯規

4魏應行揭露秘辛：是我解散味全龍

5大帝士樂意當味全教練　魏應充：龍迷真好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

全英賽／戴資穎惜遭陳雨菲直落二　收穫亞軍無緣奪下三連霸

桃猿拯救票房靠LamiGirls　猿：開發更多商品

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍總教練鎖定前龍將　人選都已經洽談

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366