中職／LMG22人龐大軍團　新賽季持續「桃猿最強」

▲LamiGirls春訓開訓。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中華職棒30年即將在月底開打，桃猿啦啦隊LamiGirls也在今（8）日開訓，球團宣布新賽季隊長的棒子，將由去年副隊長巫苡萱接下，新的賽季Lamigo球團除了辦各種主題日外，也在直播平台上「圈粉」，今年也會幫旗下女孩發行個人寫真。

LamiGirls今年新加了4名新血，除了回鍋的卉妮外，還有若潼、YURI、菲菲。今年隊長由去年的倪暄交棒給副隊長巫苡萱，而今年的復隊長則由曲曲接下。新任隊長倪萱表示，「接任隊長一點都不緊張，因爲LamiGirls非常團結，大家都會相挺。」

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▲LamiGirls春訓開訓採訪。（圖／記者林敬旻攝）

現在網紅當道，LamiGirls成員各自都有不少的支持者，球團也鼓勵女孩們上直播平台「圈粉」，除了能讓她們增加自己的收入外，還能透過互動來提升口條能力，以及加強粉絲黏著度。

LamiGirls過去累積了一些單曲，未來在團隊音樂及寫真作品也會多著墨，球團包裝方面也會下功夫，桃猿副領隊浦韋青說，「Lamigirls商品部分，會比去年更多品項。」今年團隊依舊會出單曲，另外寫真方面已經規劃要幫小鹿出實體寫真，另外倪暄跟籃籃出數位寫真。

▲LamiGirls春訓開訓採訪，四位新人與隊長合照。（圖／記者林敬旻攝）

擁有22名女孩的LamiGirls陣容相當龐大，不過每個人除了啦啦隊的身份外，各自在外也有活動邀約，因此每週只有2次的團練時間，在擁有超過百首的應援歌曲下，每個隊員都相當珍惜練習時間。