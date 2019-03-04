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中職／林益全減薪至70萬：扣得非常有感

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▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-林益全。（圖／記者黃克翔攝）

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／高雄報導

富邦悍將「神全」林益全遭扣薪10萬，新球季月薪70萬，中職「薪一哥」換人當，隊友胡金龍以75萬月薪居全聯盟第1。對於新球季遭扣薪，林益全坦言，「扣得非常有感」，也讓自己有所警惕，「仍會全力以赴、將專注放在球場上。」

林益全去年開始嘗試重訓，但出賽95場，安打110支、打點54分、全壘打8支、打擊率3成15，都是生涯新低，他認為成績並非因訓練方式改變而受到影響，只是身體還在適應中，「去年對我來說是一個全新的改變，嘗試了不同的訓練，雖然承擔風險較大，但我還想打更久，不管什麼方式，我都願意想辦法突破，如果一成不變，該怎麼進步？今年有再調配一下，期待比去年更好。」

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去年底合約到期，林益全與球團重新談約，近期才達成共識，據了解，今年月薪減至70萬元，他說：「被扣了10萬...其實扣得很有感覺，今年會更努力。」

林益全目前生涯累積1455支安打、144轟，本季有望達成1500安、150轟兩大里程碑，他強調，個人紀錄只是過程，最重要是幫助球隊贏球：「個人紀錄對我來說，只是退休時有個茶餘飯後的話題，自己不會因此有所侷限，打棒球最重要是有沒有盡自己最大的能力，不會去強求紀錄。」

關鍵字： 林益全中職中華職棒富邦悍將
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