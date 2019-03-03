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高中木聯／張弘稜飆7K三民勝　林誼鈞掃4安送天上母親

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▲高中木聯，三民 。（圖／學生聯盟提供）

▲高中木聯，三民張弘稜 。（圖／學生聯盟提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽3日進行排名賽，三民高中靠著張弘稜8.2局先發好投，林誼鈞單場4安打領軍，最終以4比0擊敗南英商工，獲得與壽山高中爭取第五名的資格。

張弘稜投到9局滿球數限制才退場，他全場僅被敲出2支安打，飆7次三振，表現獲得總教練張榮勳稱讚，「他這次木棒聯賽心態成長很多，過去在國中沒遇過張力大的比賽，所以往往3至4局就會有狀況最近讓他吃多一點局數，也多練習危機處理的狀況，他第一階段對普門投得比這場好呢！」

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三民高中打線以第4棒林誼鈞為主，他單場敲出4支安打，跑回1分。張榮勳透露，「他去年因車禍母親過世，腳掌也受傷，休息3個月，他是很樂觀的球員，都扛我們的中心棒次。」林誼鈞透露，「媽媽以前都到球場來看我比賽，現在我禱告時也會告訴他我在哪裡比賽，相信他也在看著我。」

談到打擊猛打表現，林誼鈞坦言，「高三比較冷靜，有比較多上場機會，大場面不緊張。」腳受傷休息時，還胖了8公斤，他開玩笑地說，「本來就跑不快，現在好像更慢了。」從小跟爸爸打壘球而踏上棒球路，現在要拼給天上的媽媽看，未來考大學繼續拼夢想。

▲高中木聯，三民 。（圖／學生聯盟提供）

▲高中木聯，三民林誼鈞。（圖／學生聯盟提供）

關鍵字： 高中木聯三民南英
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