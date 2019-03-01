從LamiGirls到富邦天使　高人氣女神Amis卸啦啦隊身份

▲「富邦天使」Amis艾蜜絲宣布卸下啦啦隊身份。（圖／擷取自Amis艾蜜絲臉書粉絲團，下同）



體育中心／綜合報導

富邦悍將啦啦隊「富邦天使」Amis艾蜜絲在臉書粉絲團發文，透露自己身體的傷勢，將卸下啦啦隊身份，「再次謝謝大家兩年、甚至是六年來的照顧，有你們的支持才有我，你們就是我的啦啦隊，我愛你們。」

臉書粉絲擁有超過30萬名粉絲的Amis，1日中午突然發文表示，「在這裏很抱歉要跟大家用這種方式說再見，卸下啦啦隊身份，我還是那個Amis，因為一支安打、一個盜壘、一支全壘打就興奮不已，跟你們擊掌抱在一起的Amis，新的球季說不定我還是會進場，希望大家看到我還是能多多指教。」

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「我知道大家很擔心我的身體，所以接下來我也會把你們的擔心放進心裡，好好的養傷，好好的充實自己。」Amis艾蜜絲也感謝富邦悍將給予舞台和機會，讓她能夠在每一場賽事中有不同的體驗，更謝謝悍將家人們帶來的美好回憶。

最後Amis艾蜜絲對大家說，「未來這段休息期間，除了注意身體之外，我更努力讓自己成為更接近自己理想的人，讓自己能夠有更好的作品/表演帶給大家，也期望大家多多支持，更期望自己能不負大家的支持，繼續努力下去，路走遠了累了就休息吧，休息完了那就再次出發吧。」

中職桃猿2013年徵選啦啦隊生力，Amis如願錄取成為LamiGirls生力軍，招牌笑容讓她成為大人、小孩都喜歡的「女神」，擁有大批粉絲。2017年她從桃猿LamiGirls退團加入「富邦天使」，如今這位中職元老啦啦隊女神暫時離開棒球場，讓許多粉絲都相當不捨。