A-Rod當球評由黑洗白　惹怒前輩：禁藥騙子沒資格

▲A-Rod退役之後轉任球評由黑洗白。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

前大聯盟知名球星A-Rod（Alex Rodriguez）生涯成績輝煌，但過去禁藥「黑歷史」成了生涯最大污點，但他退役後轉任球評，講評深受球迷喜愛，整個由黑翻白，但在前印地安人名將洛夫頓（Kenny Lofton）眼中，這位曾經吃禁藥的騙子，沒有資格擔任球評。

前大聯盟球星、5屆盜壘王洛夫頓曾於2004年效力洋基隊，與A-Rod當過一年的隊友，不過洛夫頓顯然不喜歡他，認為曾經吃藥欺騙球員、球迷的騙子，退休後不該從事任何跟棒球相關的工作。

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「一位曾經吃禁藥的球員，卻在世界大賽擔任球評，我現在甚至連世界大賽都不想看了。」洛夫頓表示，「這令人沮喪，棒球是我熱愛的運動，我在大聯盟奮戰17年，但大聯盟卻允許這位欺騙球迷2次的大騙子待在棒球產業，這一點都不酷。」

▲A-Rod生涯兩度被爆使用禁藥。（圖／達志影像／美聯社）



A-Rod生涯被兩次爆出使用禁藥，第一次在2009年，他坦承在2001年至2003年間為求成績使用禁藥，第二次是2014年捲入邁阿密生技診所禁藥風波，被大聯盟重罰一年球監。他在2016年結束大聯盟生涯後，被ESPN邀請擔任「週日棒球夜」球評，展開第二人生。

「這個基本上就像是告訴孩子們，打棒球吃禁藥作弊是可以被接受的。」洛夫頓繼續說道，「你仍然可以獲得一份工作，依舊可以代表棒球，我不知道其他人是怎麼看待這件事。」

洛夫頓大聯盟17年生涯期間，剛好身處大聯盟所謂的「禁藥世代」，他認為這些用藥的球員影響到自己的成績，甚至害他無法進入名人堂。生涯跑出622次盜壘成功的洛夫頓，在2013年首次獲得名人堂票選，但得票率僅3.2%，未達名人堂最低門檻直接出局，反觀邦茲（Barry Bonds）和克萊門斯（Roger Clemens）兩位吃禁藥球員依舊擁有名人堂票選資格，且每年得票率節節攀升，讓他感到相當失望。

▲前印地安人名將洛夫頓（Kenny Lofton）。（圖／達志影像／美聯社）



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