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不滿被老東家金鶯拋棄　馬查多：感受不到一絲關愛

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▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多不滿老東家金鶯隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

球星馬查多（Manny Machado）簽下10年3億美元合約前進聖地牙哥教士，對於新東家環境感到十分滿意，但對於當時選秀會選進他的老東家金鶯隊，可就不是抱著感恩的心，稱在金鶯從未得到一絲絲關愛。

2010年大聯盟選秀會金鶯在首輪第3順位選進馬查多，在小聯盟打滾2個球季後，於2012年正式登上大聯盟，並首度參與季後賽，一共出賽6場。隔年他正式站穩球隊先發，在金鶯效力7年，四度入選明星賽，兩度奪得金手套，成為球隊看板人物。

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金鶯隊上季戰績不佳，季中決定將他擺上貨價，以換取更多潛力展望未來，經過多次交涉金鶯在7月19日與道奇達成6人交易，金鶯從該筆交易中獲得農場排名第4的外野手狄亞茲（Yusniel Diaz）等5名潛力新秀，馬查多則是首度轉戰國聯，幫助道奇連2年殺進世界大賽。

馬查多表示，「金鶯在選秀會挑走了我，我為了這個球團付出了所有，也為了這座城市做了很多，但我感受不到一絲絲的愛，事實就是如此。」 

他接著補充道，「去年加入道奇隊，他們表現出滿滿的愛。道奇球團為了得到我，送出很多潛力新秀，你會感到我對他們有多重要，這種感覺太棒了。」

去年球季結束後，馬查多投入自由市場追求天價合約，雖然老爸曼紐（Manuel Machado）曾自爆道奇曾提出報價，但這項消息始終沒有獲得證實，最終由教士以10年3億美元簽下馬查多，創下自由市場合約紀錄。

簽下肥約的馬查多相當開心，也喊話要幫助教士重回季後賽，並率隊拿下隊史首座世界大賽冠軍。上季他打出生涯年，打擊三圍.297/.367/.538，轟出37支全壘打，107分打點則是創下生涯新高。

▲▼馬查多。（圖／截至教士推特）

▲馬查多加盟教士隊。（圖／翻攝自教士推特）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 金鶯馬查多教士
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